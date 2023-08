Anahí sigue sin escuchar y con sangrado en el oído tras el inicio de la gira de RBD en Estados Unidos.

Tras 15 años de ausencia, la noche del viernes 25 de agosto RBD volvió a los escenarios para complacer a todos sus seguidores que pedían verlos nuevamente en concierto.

En medio de la gran expectación, RBD dio sus primeros conciertos en Estados Unidos y sus seguidores pudieron disfrutar juntos nuevamente en un escenario a:

Anahí de 40 años de edad

Dulce María de 37 años de edad

Christopher Uckermann de 36 años de edad

Maite Perroni de 40 años de edad

Christian Chávez de 40 años de edad

Sin embargo, Anahí no tuvo un buen inicio ya que aunque esperaba que ya se encontrará recuperada para el inicio de la gira, sigue sin escuchar en unos de sus oídos y eso la tiene alarmada.

Anahí se mostró preocupada porque aún no puede ofrecer un concierto al cien por ciento, pero espera que con el paso del tiempo pueda ofrecer un mejor espectáculo a sus seguidores.

RBD en concierto (Agencia México)

A dos meses de que se le perforó el tímpano, Anahí sigue sin poder escuchar pero eso no le importó y así inició la gira de RBD

La gira ‘Soy Rebelde Tour 2023′ estará compuesta por un total de 33 conciertos, en donde la agrupación recorrerá varios lugares de Estados Unidos, Brasil, Colombia y México.

A través de las redes sociales, se compartieron varios videos que muestra cómo fue el inicio de esta gira, luego de la gran expectación que había por el regreso de RBD.

Pese a la emoción de los fanáticos, hubo alguien que no la paso muy bien y es que aún sigue lidiando con las complicaciones que le ocasionó la perforación de tímpano que sufrió el pasado mes de junio.

Se trata nada más y nada menos que de Anahí, quien ha tenido que hacer un esfuerzo doble para poder cumplir con las expectativas de sus seguidores.

Así lo reveló en un encuentro con varios seguidores, quienes no dudaron en cuestionarle sobre cómo se encontraba luego de que se le perforó el tímpano cuando le estaban haciendo el molde para los in ears de la gira.

Visiblemente afectada por no estar al cien por ciento, Anahí reconoció que todavía no puede escuchar.

Incluso Anahí destacó que ha sufrido mucho ya que incluso el oído le sangró, por lo que para ella es muy incómodo salir a cantar con este problema.

“Ay, no oigo nada; ayer la sufrí mucho, ¿se notó mucho verdad?, que estaba agarrándome, pero, es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez” Anahí

Anahí destacó que aunque sabe que aún le lastima, para ella es muy importante usar los in ears, pues de otra manera no sabe si esta cantando bien o no.

“Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar, y según yo no sé si estoy cantando bien o no” Anahí

Pese a que confesó que no es sencillo cumplir con los conciertos, Anahí se mostró confiada de que cada vez lo hará mejor y se brindará cien por ciento a sus seguidores.

“Ahí vamos, cada día vamos a ser mejor” Anahí

Anahí inició la gira de RBD en compañía de su familia

Durante el programa Ventaneando, se presentó una nota en donde se mostró que Anahí estuvo acompañada de su familia durante en inicio de la gira de RBD.

Anahí no solo estuvo acompañada por su esposo Manuel Velasco Coello y sus dos hijos.

Sino también por su hermana Marichelo Puente y su cuñado Jorge D’Alessio.

Las cámaras de Ventaneando también captaron a los papás de Anahí, Enrique Puente y Marichelo Portilla, muy emocionados con el regreso a los escenarios de su hija.