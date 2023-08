Anahí recuerda con dolor cuando sus trastornos alimenticios casi la matan; abrió su corazón para hablar de sus inseguridades.

Desde 2012, Anahí se retiró de la televisión y se enfocó en su carrera musical, así como en su familia.

El 25 de agosto arrancó la gira de RBD y a pesar de tener un oído lastimado, Anahí dio su mejor esfuerzo arriba del escenario.

Anahí -de 40 años de edad- le dio una emotiva entrevista a Joaquín López-Dóriga y recordó el momento más difícil de su vida.

Un dañino estereotipo de la televisión hizo que Anahí comenzara con problemas alimenticios

Anahí inició su carrera cuando tenía 2 años de edad y desde ese momento participó en cine, teatro y televisión.

La cantante narró momentos muy traumáticos en su vida, como su etapa adolescente donde sufrió bullying en la escuela y enfrentó problemas alimenticios.

Anahí (Instagram/@anahi)

Anahí tenía 14 años cuando la llamaron para el protagónico de una telenovela y recibió comentarios hirientes de un productor.

“Voy terminando una telenovela y en televisa me dice: ‘vamos hacer la nueva versión de quinceañera’ yo decía, yo quiero hacerla” Anahí

La también actriz se emocionó con la idea de protagonizar este proyecto, pero no imaginaba que ahí comenzaría una de las etapas más terribles de su vida .

“Estaba en una edad difícil, no era mi mejor momento (...) Me citan en la oficina de quien iba a producir la telenovela, me dice: ‘Estaría increíble que tú fueras la protagonista, pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita” Anahí

Esas palabras retumbaron en Anahí y comenzaron sus inseguridades: “Ahí empieza la pesadilla”.

Anahí en concierto de RBD (Agencia México)

Anahí estuvo a punto de morir por culpa de la anorexia y bulimia

La cantante Anahí mencionó que, por años, sufrió de anorexia nerviosa y bulimia; problemas que casi la llevaron a la muerte.

“Fueron años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan (...) A partir de ese momento mi esencia cambió, mi luz cambió, todo cambió” Anahí

Anahí recuerda que llegó a pesar 38 kilos y los medios comenzaron a burlarse de ella.

“Recaigo duro en mis problemas alimenticios y ahí sí se puso fea la cosa, yo podía pasar cinco, seis días sin pasar bocado, a veces comía una toronja, comía hielo para engañar al estómago” Anahí

Anahí (Agencia México / Agencia México)

La cantante narra que un día viajaba con su prima y comenzó a sentirse mal, por lo que la llevó a urgencias y le informaron que estaba sufriendo un paro cardíaco.

“íbamos en su coche y le dije: ‘me siento mal, algo me pasa’ tenía el corazón a mil y yo vi que me volteó y se metió a urgencias, llegué con un paro cardiaco horrible” Anahí

Anahí tenía 18 años cuando presentó el paro cardíaco: “Si mi prima no me lleva al hospital, yo no sé que hubiera pasado”; tuvo que estar tres semanas en el hospital para estabilizarse.

El trabajo sacó adelante a Anahí y agradece al productor Pedro Damián por ayudarla en su peor momento, pues le ofreció trabajo en la telenovela Clase 406.

Anahí pidió reflexionar sobre el poder de las palabras, pues los malos comentarios provocaron que viviera una de las etapas más peligrosas de su vida.