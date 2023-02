Ana María Alvarado no regresaría con Maxine Woodside pero la hacen dudar y ya mejor se va a asesorar antes de tomar cualquier decisión respecto a su futuro laboral.

El pasado 31 de enero, Ana María Alvarado – de 54 años de edad- reveló al borde del llanto reveló que Maxine Woodside la había despedido después de 32 años interrumpidos de trabajo en el programa ‘Todo para la mujer’.

Tras el video de Ana María Alvarado, Maxine Woodside -de 74 años de edad- negó que corrió a la conductora y aseguró que todavía tiene su lugar en el programa ‘Todo para la mujer’.

En medio de la controversia, Ana María Alvarado tiene en claro que no va a regresar a trabajar con Maxine Woodside, pero la hacen dudar y ahora ya se va a asesorar para saber qué hacer.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside (Agencia )

Ana María Alvarado tiene claro que no va a regresar a trabajar con Maxine Woodside

Desde finales del año pasado, Ana María Alvarado se encuentra en medio de la controversia en medio de versiones que aseguraban que tenía problemas con Maxine Woodside.

Las diferencias se hicieron evidentes cuando Ana María Alvarado reveló que le habían reducido sus días de trabajo y ahora solo iría los martes al programa ‘Todo para la mujer’.

La polémica llegó a su punto más alto cuando Ana María Alvarado reveló que Maxine Woodside la había despedido después de 32 años de trabajar para ella.

Por su parte Maxine Woodside desmintió esta información, asegurando que ella no la había corrido y que seguía teniendo su lugar en el programa ‘Todo para la mujer’.

A dos días de la polémica, Ana María Alvarado reveló que tenía claro que no iba a regresar a trabajar con Maxine Woodside pues sabía que se iba a realizar todo un circo.

“Por supuesto que no me voy a presentar, porque a qué te presentas en un programa en donde no te quieren, donde ya no eres bienvenida, donde ellos hacen patente que no te quieren ahí” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado puntualizó que no se presentaría el próximo martes en el programa ‘Todo para la mujer’ porque no se va a arriesgar a que le hagan alguna grosería.

“No me voy a presentar el próximo martes para que me griten, me hagan alguna grosería o no me dejen entrar a la cabina. El despido ya fue este martes, como por qué me presentaría” Ana María Alvarado

En su video, Ana María Alvarado señaló que tiene claro que Maxine Woodside tiene una estrategia para acusarla de abandono de trabajo.

“Ella ya en medio de una estrategia lo quiere hacer ver como que me va a citar el martes y si yo no voy, voy a hacer acusada de abandono o que no me presente, pero no es así porque ella ya me despidió” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado puntualizó que esa estrategia no va a funcionar ya que ella no puede abandonar un trabajo del que ya fue despedida.

“Ella está jugando a una estrategia que no está apegada a la realidad, porque no abandonaría el trabajo porque ya no tengo ese trabajo” Ana María Alvarado

Sobre si regresaría a trabajar con Maxine Woodside si ella le ofreciera una disculpa, Ana María Alvarado tiene claro que eso no va a suceder.

“No veo que ella vaya a ofrecer una disculpa, porque en la plática que sostuvimos todo lo recargo en mí, que toda la culpa es mía. No era un diálogo, era una cuestión de reclamo” Ana María Alvarado

Tras su despido, Ana María Alvarado tiene dudas y ya se va a asesorar

En su video Ana María Alvarado se mostró convencida de que no se va a presentar en el programa de Maxine Woodside el próximo martes.

“No me voy a presentar el martes porque no voy a ir a un circo romano a ponerme en juego, a exponerme. Ella ya me despidió, no tengo nada que hacer” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado destacó que buscará llegar a un acuerdo en los próximos días, pero ya no para regresar sino para ver lo de su liquidación.

“Buscaré en dos o tres días, a ver si pacíficamente no sentamos, pero ya no a arreglar nada personal sino mi liquidación, para que ella se apegue a la ley y cumpla con sus obligaciones. Apelo a su decencia y honestidad, en caso de que no sea así ya me tendré que asesorar y ver cuáles son los pasos legales” Ana María Alvarado

Sin embargo Ana María Alvarado recibió varios mensajes en donde le pedían que se asesorara, ya que podría salir perjudicada si no se presentaba el martes.

“Si lo voy a hacer porque es lo que veo que todo el mundo me está diciendo (…) Me están confundiendo porque unos me dicen que si vaya el martes y otros que no vaya, yo digo que si ya me despidió para que voy. Como ya me están preocupando, mejor si voy a consultar a alguien” Ana María Alvarado