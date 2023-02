Ana María Alvarado, fue despedida ayer -31 de enero-, por Maxine Woodside, asegurando que ya se había percatado que ya no era bien recibida en ‘Todo Para La Mujer’.

Entre el sentimiento atravesado por su despido, Ana María Alvarado -de 54 años de edad-, compartió que los últimos días trabajando con la locutora “fueron los peores”.

Y es que desde tiempo atrás ya llevaban pleito, pues usuarios recriminaban a Maxine Woodside -de 74 años de edad- haberle quitado tiempo al aire a ‘Anita’.

Y aunque Ana María Alvarado contó hoy en Sale el Sol que ella le pidió hablar para “arreglar los malos entendidos”, terminó en un despido a la periodista.

Como si fuese la novatada; Ana María Alvarado contó en Sale el Sol que ella ya notaba que no la querían en “Toda Para La Mujer”, pues la comenzaron a desplazar con acciones.

La periodista aseguró que si Maxine Woodside recibió recriminaciones en redes sociales fue porque sus oyentes se percataban de cómo la trataba o le respondía, aún estando al aire.

Señaló que Maxine Woodside con trabajo la volteaba a ver cuando hablaban los martes que tenía participación en el programa de Radio Fórmula.

Además de otras acciones, como hacer un grupo de WhatssApp sin ella, organizar una cena de fin de año sin ella e incluso “Fernando Iriarte Woodside me bloqueó de su teléfono”.

“Yo veía esta cosa muy rígida, cuatro martes que me tocó ir con ella, con sus desplantes, malos modos, malos tratos, yo le hablaba y ella se volteaba, en los cortes comerciales se volteaba a ver a Shanik y a platicar solo con ella, cuando me volteaba a ver lo hacía con mucho trabajo…

Te das cuenta que las cosas no están bien, tengo muestras de que ya no me quería ahí, como que hicieron un chat con todos menos conmigo, hicieron festejo de fin de año, invitaron a todos menos a mí, me bloqueó su hijo del celular”.

Ana María Alvarado, periodista.