Jaime Azcárraga, presidente ejecutivo de Radio Fórmula, se deslinda del pleito entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado.

El programa de radio ‘Todo para la Mujer’, estaría pasando por una de sus peores crisis en 33 años de estar al aire.

Desde finales del 2022, Ana María Alvarado -de 54 años de edad- reveló que su participación se reduciría a un solo día.

Al parecer, estos cambios fueron establecidos desde noviembre de 2022, pero la muerte del hijo de Maxine Woodside hizo que esto se postergara.

Tras varios días de descanso, Maxine Woodside regresó a ser la titular del programa, pero su relación con Ana María Alvarado se vio afectada.

Según reveló Ana María Alvarado en un video, su estancia en Todo para la Mujer ya era incómoda, pues Maxine Woodside la ignoraba y la excluían de varias actividades.

Maxine Woodside, de 74 años de edad, desmintió que haya corrido a Ana María Alvarado de su programa y aseguró que la espera el próximo martes.

Jaime Azcárraga Romandía es el presidente ejecutivo y del consejo de administración de Grupo Fórmula.

Ana María Alvarado narra que tras pelear con Maxine Woodside, ella le dejó claro que si quería su liquidación, se dirigiera a Jaime Azcárraga.

La también conductora de ‘Sale el Sol’ explica que además de trabajar para Maxine Woodside, es reportera sindicalizada de Grupo Fórmula.

Es por eso que a pesar de no aparecer en el programa de Maxine Woodside, ella sigue trabajando para Radio Fórmula.

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante compartió en su programa De Primera Mano, que Jaime Azcárraga se deslinda del problema entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado.

“Me mandó un mensaje Jaime Azcarraga, el presidente de Grupo Fórmula, y me manda una copia de una entrevista con Anita Alvarado de la mañana y me dice: ‘Yo no tengo nada que ver mi querido Gustavo, su plaza como reportera de Radio Fórmula ahí sigue, Radio Fórmula no tiene nada que ver’”

Gustavo Adolfo Infante