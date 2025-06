La actriz Laura Flores de 61 años de edad, habló por primera vez de lo que pasó con Lalo Salazar, dejando claro en una entrevista en YouTube que le hizo ghosting.

A la pareja se le vio muy enamorada en redes sociales por los tres meses que duró su relación, pero ahora se sabe que Lalo Salazar le hizo ghosting a Laura Flores.

En la entrevista que la actriz dio por primera vez a Gustavo Adolfo Infante para YouTube, dejó claro que ni sabe el motivo por el que Lalo Salazar la terminó porque simplemente le cortó y se desapareció.

Esta acción del periodista es denominada como ghosting, definido en español como fantasma, referido a cuando alguien desaparece de forma repentina de la vida de alguien cortando toda comunicación sin dar explicaciones o aviso de su ausencia.

Y es que Laura Flores contó que el periodista le terminó y cuando ella le quiso preguntar el motivo y expresarle sus sentimientos se dio cuenta de que “me bloqueó”.

“Todavía no sé [porque terminamos] simplemente se fue, no me contestó nunca mensajes, nada (...) Lo que me sorprendió muchísimo es que fui bloqueada, no tengo acceso y no sé qué pasó”.

