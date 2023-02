El pleito con Maxine Woodside le ha provocado a Ana María Alvarado 2 terribles problemas de salud.

La relación laboral entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado habría finalizado de la peor forma, pues una desmiente a la otra sobre el despido de ‘Anita’ de ‘Todo para la Mujer’.

Ana María Alvarado, de 54 años de edad, compartió un video en sus redes sociales, donde reveló que Maxine Woodside la había despedido.

Maxine Woodside -de 74 años de edad- respondió al video de su compañera y aseguró que no había corrido a la conductora, por lo que la esperaba en el programa.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, Ana María Alvarado descartó que vaya a regresar el próximo martes al programa de la ‘Reina de la radio’.

Gustavo Adolfo Infante -de 57 años de edad- reveló que Ana María Alvarado ha tenido problemas de salud desde la semana pasada, por lo que cuestionó a su compañera de Sale el Sol sobre su estado.

Ana María Alvarado reveló en 2020, que le detectaron un tumor en el lado derecho del cerebro.

contó que este tumor era benigno y que no era necesario que la intervinieran quirúrgicamente; además, Ana María Alvarado también padece epilepsia.

La conductora mencionó que desde hace una semana ha tenido algunos problemas de salud, pero a raíz del pleito con Maxine Woodside, estos síntomas de agudizaron.

“Me dio vértigo, pero con todo lo de ayer se me agudizó mucho. A parte del vertigo me está temblando esta manita (la derecha)”

Es por eso que el jueves 2 de febrero, Ana María Alvarado se va ausentar del programa Sale el Sol porque acudirá al médico a realizarse un estudio.

El pleito con Maxine Woodside tiene muy triste a Ana María Alvarado, pues la ‘Reina de la radio’ la ha tachado de mentirosa.

Además, la conductora aseguró que no quiere presentarse de nuevo en Todo para la Mujer, pues es evidente que van hacer un ‘circo’ de la situación.

“Está diciendo nos vemos el próximo martes, imagínate si yo voy a querer ir el próximo martes y hacer un circo romano para ver si me van a dejar entrar, qué caras me van hacer y cómo me van a tratar, pues no es lo conveniente”

Ana María Alvarado