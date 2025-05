Ana María Alvarado -de 56 años de edad- podría regresar a Todo para la Mujer, pero el hijo de Maxine Woodside le hizo una dura advertencia.

Tras ganar la demanda laboral contra Maxine Woodside -de 76 años de edad- Ana María Alvarado reveló que la Reina de la radio la tendría que reinstalar en su trabajo.

El pasado 23 de mayo, Ana María Alvarado anunció que ganó la demanda contra Maxine Woodside.

Ante esta noticia, el hijo de Maxine Woodside le envió un mensaje de advertencia.

Ana María Alvarado reveló en De Primera Mano que Maxine Woodside deberá pagarle su liquidación tras 32 años de trabajo y tendrá que reinstalarla en su puesto.

Asimismo, la conductora contó que Maxine Woodside tiene 9 días para apelar la decisión del juez.

“Me tiene que pagar y además reinstalarme en el trabajo, así que en una de esas me vuelven a ver en el programa de radio (...) Yo gané, me tiene que pagar y hasta reinstalarme con el mismo sueldo que gozaba antes de que me descontara”

Además, Maxine Woodside debe pagarle y regresarla como conductora de Todo para la Mujer con su sueldo completo.

La conductora expresó que le causó gracia el comunicado de Maxine Woodside, donde compara su pelea legal con un partido de fútbol, ya que es una situación seria.

“Los poderosos también pierden”, dijo Ana María Alvarado y expresó que, si Maxine Woodside apela, el proceso tardará un año más.

“Lo está tomando muy a ligera, todos sabemos que los problemas laborales no son juego, no es que yo me moleste, me causa gracia”

