Ana Carla Sinclair no busca tener una pelea legal con Gabriel Soto, por lo que quiere llegar a un acuerdo con él.

Gabriel Soto amenazó con demandar a Ana Carla Sinclair por revelar que fueron pareja y aseguró que no le importa el tiempo que pase con tal de ganarle.

Ana Carla Sinclair quiere llegar a un acuerdo con Gabriel Soto tras demandas

Gabriel Soto aseguró que demandaría a Ana Carla Sinclair por “difamación” y uso indebido de su imagen; sin embargo, la primera acusación ya no procede.

Ana Carla Sinclair no se quedó atrás y aseguró que podría contrademandar al actor, luego de que expusiera intimidades ante los medios.

Ana Carla Sinclair (Instagram/@lasinclair)

Al final, Ana Carla Sinclair contó a De Primera Mano que su intención no es iniciar una pelea legal con Gabriel Soto.

Es por eso que está dispuesta a llegar a un acuerdo legal para dejar de lado esta pelea.

“Yo no sé de temas legales, no sé qué sea lo correcto, yo busco el más alto bien, yo busco que las dos partes ganen” Ana Carla Sonclair

Ana Carla Sinclair menciona que su imagen se vio afectada por las declaraciones de Gabriel Soto, quien la tachó de abusiva y hasta mentirosa.

“Afectó mi imagen desde que negó la relación (…) para mí eso fue un golpe muy fuerte, ya las segunda declaraciones fueron un golpe muchísimo más fuerte” Ana Carla Sinclair

Así inició la pelea entre Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair que podría terminar en demanda

Todo comenzó cuando Gabriel Soto confirmó su noviazgo con Colibrí Jiménez y Ana Carla Sinclair confesó que había sido pareja del actor por más de un año.

Ana Carla Sinclair compartió fotos con el actor y expuso sus sospechas sobre posibles infidelidades de Gabriel Soto sobre su relación.

Estas declaraciones molestaron a Gabriel Soto, quien aseguró que la demandaría y ganaría este proceso legal.

La cantante expresó que no temía a la demandas de Gabriel Soto, quien primero negó la relación con Ana Carla Sinclair y al final confesó que salieron por un año.