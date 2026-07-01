Gabriel Soto revela que va a demandar a Ana Carla Sinclair por difamación y por el uso indebido de su imagen tras asegurar que fueron novios.

“Voy a emprender acciones legales, ya hablé con mi abogado. Saben que en encanta mentirme en demandas, sobre todo cuando quiero justicia y siempre gano” Gabriel Soto

El actor confirmó su nueva relación con Colibrí Jiménez, situación que desató una ola de declaraciones de la cantante Ana Carla Sinclair, quien asegura que Gabriel Soto le fue infiel con su actual novia.

Gabriel Soto demandará a Ana Carla Sinclair por difamación

Ana Carla Sinclair asegura que fue pareja de Gabriel Soto por más de un año y ha mencionado en diversas entrevistas, lo cual molestó al actor y la va a demandar.

En entrevista con el programa Hoy, Gabriel Soto aseguró que se iba a reunir con sus abogados para iniciar una demanda por difamación y uso indebido de su imagen contra Ana Carla Sinclair.

“Voy a poner una demanda, tengo una junta con mi abogado, una demanda por difamación y una demanda por uso indebido de imagen sin mi autorización, porque ella está dando fotos mías que yo no autoricé dar y eso es un delito” Gabriel Soto

Gabriel Soto asegura que Ana Carla Sinclair difundió fotos de él sin su autorización y la va a demandar por el uso indebido de su imagen.

El actor confirma que intentó tener una relación con Ana Carla Sinclair a inicios del 2025, pero ella exigía que la relación se volviera pública y él no estaba listo.

“Ella a pesar de que era una mujer separada, ella seguía casada (…) yo la ayudaba, le pagaba desde el super, gasolina, le pagaba muchas cosas que al final no me correspondían” Gabriel Soto

Gabriel Soto mencionó que no le importa el tiempo que dure la demanda contra Ana Carla Sinclair, quiere limpiar su imagen tras tacharlo de mentiroso.

Ana Carla Sinclair (Instagram/@lasinclair)

Gabriel Soto niega que le haya sido infiel a Ana Carla Sinclair

Ana Carla Sinclair asegura que Gabriel Soto le fue infiel con su actual novia, quien fue nutrióloga de ambos.

Gabriel Soto niega que haya engañado a Ana Carla Sinclair y la acusa de inventar una historia para desprestigiarlo.

“Es total y absoluta mentira, esa es una historia que ella se hizo. Yo a Colibrí, mi actual novia, efectivamente me ha tratado en una cuestión de asesoría en cuestión de nutrición” Gabriel Soto

El actor menciona que Ana Carla Sinclair convivió tres veces con sus hijas y ellas aseguraban que no era una buena persona, lo cual terminó confirmando.

“A mis hijas las vio tres veces en mi casa de Acapulco y a mis hijas no les caiga bien, mis hijas me decían que era una mala persona y creo que no se equivocaron, resultó ser una mala persona” Gabriel Soto

Gabriel Soto mencionó que está molesto porque Ana Carla Sinclair lo está difamando: “Nunca le fui infiel y me está tachando de mentiroso e infiel y de muchas cosas”.