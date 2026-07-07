Ana Carla Sinclair reveló que demandará a Gabriel Soto, por lo que ambos protagonizarán un batalla legal tras ser pareja.

Gabriel Soto amenazó a Ana Carla Sinclair con demandarla por difamación y uso indebido de su imagen.

La cantante no se quedó atrás y reveló que va a responder por la vía legal a Gabriel Soto, incluso ya la representa un despacho de abogados.

La batalla legal entre Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair apenas empieza

Ana Carla Sinclair respondió a las amenazas de Gabriel Soto, mencionando que ella había difundido fotografías donde aparece y no atentan a la imagen del actor.

También aclaró que ya no se puede proceder legalmente contra una persona por difamación.

Por lo tanto, Ana Carla Sinclair buscará terminar la polémica con Gabriel Soto a través de las vías legales.

Ana Carla Sinclair demandará a Gabriel Soto (Instagram/@lasinclair)

Los abogados de Ana Carla Sincalir expresaron que cualquier comentario o crítica hacia la cantante deberían de conducirse con respeto, responsabilidad y sensibilidad.

“Nuestra representada ha decidido conducirse con prudencia, serenidad y plena confianza en las instituciones. Cualquier situación relacionada con este contexto será atendida exclusivamente por las vías legales correspondientes y dentro del marco del Estado de Derecho” Abogados de Ana Carla Sinclair

El comunicado da a entender que Gabriel Soto incurrió en un delito de violencia digital tras revelar detalles íntimos, como que pagó el ginecólogo de Ana Carla Sinclair.

“Reiteramos nuestra convicción de que el debate público debe desarrollarse con responsabilidad, sensibilidad y absoluto respeto a la dignidad humana, particularmente cuando involucra a mujeres, evitando prácticas que puedan reproducir violencia digital, mediática o cualquier forma de afectación a sus derechos fundamentales” Abogados de Ana Carla Sinclair

Ana Carla Sinclair (@lasinclair / Instagram)

Gabriel Soto está dispuesto a involucrarse en un largo proceso legal contra su ex

Durante un encuentro con los medios, Gabriel Soto aseguró que hablaría con sus abogados para iniciar una demanda contra Ana Clara Sinclair.

A pesar de que los delitos por los que Gabriel Soto quiere demandar a su ex no tienen validez jurídica, el actor aseguró que no le importaba involucrarse en un largo proceso legal.

Incluso, recordó que le gusta involucrarse en largas demandas con total de obtener justicia.

Gabriel Soto (Instagram/@gabrielsoto)

Gabriel Soto señaló a Ana Carla Sinclair de aprovecharse de su generosidad y detalló una lista de supuestos gastos que pagó a la cantante.

Hasta el momento, se desconoce si Gabriel Soto ya acudió a la Fiscalía para demandar a Ana Carla Sinclair.