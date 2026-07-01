Gabriel Soto confirmó su noviazgo con Colibrí Jiménez, pero esta relación habría iniciado en medio de la controversia por una infidelidad a la cantante Ana Carla Sinclair.

El actor se encuentra en medio de la polémica tras confirmar su nueva relación, luego de que Ana Carla Sinclair asegurara que el actor la engañó con su ahora novia.

Gabriel Soto inicia un nuevo noviazgo en medio de la controversia

Ana Carla Sinclair señala a Gabriel Soto de serle infiel con Colibrí Jiménez, su nutrióloga y actual novia.

Gabriel Soto negó que haya tenido una relación paralela con su ahora pareja y que Ana Carla Sinclair haya sido su novia, lo cual ya fue desmentido por la cantante, quien compartió pruebas de su relación.

En entrevista con De Primera Mano, Ana Carla Sinclair reveló que fue pareja de Gabriel Soto durante año y medio.

“Yo decidí decir la verdad que también Gabriel lo sabe, que fue una relación de año y medio, de mi parte comprometida y leal, y que estábamos construyendo algo” Ana Carla Sinclair

Gabriel Soto (Instagram/@gabrielsoto)

Ana Carla Sinclair reveló que terminó con Gabriel Soto hace un mes y que le sorprendió que poco tiempo después hiciera oficial su relación con Colibrí Jiménez.

“Que pasara esto tan rápido y que anunciara esta relación con la nutrióloga sí fue un shock” Ana Carla Sinclair

La cantante dice que Gabriel Soto convivía con su hijo e incluso conoció a su familia , además de que la presentaba como su novia.

Ana Carla Sinclair acusa a Gabriel Soto de serle infiel

Gabriel Soto habría estado tan comprometido con Ana Carla Sinclair, que pagó su divorcio, el cual se realizó en California.

Ana Carla Sinclair dice que Colibrí Jiménez sabía de su relación y tras terminar con el actor se dio cuenta de que le fue infiel.

“Celebro que la vida me lo haya quitado (a Gabriel Soto) (...) no es justo que te borren un año y medio de relación, no creo que sea justo, no creo que sea real” Ana Carla Sinclair

La cantante decidió hablar de la relación con Gabriel Soto luego de que la negara y mencionara que solo había sido una amiga .

“Ahorita que ya cortamos me estoy dando cuenta de que tenía una doble vida de la que yo no me enteré”, mencionó Ana Crala Sinclair, quien sospecha que el actor le fue infiel con una fisicoculturista.

Ana Carla Sinclair revela que mientras Gabriel Soto le decía que estaba celebrando Halloween con sus hijas, en realidad estaba en un retiro espiritual con Colibrí Jiménez.