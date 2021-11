Ana Bárbara la canción para su muerte estaría próxima a salir, misma que es su favorita, aseguró.

Ana Bárbara también habló del trastorno alimenticio que vivió, así como de la ansiedad que supera día tras día.

Ana Bárbara asistió al canal de YouTube de Yordi Rosado, mismo para el que confesó que ya tiene la canción dedicada al día de su muerte.

De forma normal y pacífica, la compositora de ‘Bandido’ reveló “ya tengo la canción pa cuando cuelgue los tenis”.

El tema salió a la conversación cuando Ana Bárbara fue cuestionada sobre su canción favorita, misma que señaló es la de su muerte.

Subrayó que se convirtió en una de sus canciones favoritas, junto con otro sencillo llamado ‘Mala Racha’, en el cual cuenta los episodios fuertes que ha vivido en cuestión de amor.

Asimismo, subrayó que estaría próximo a salir en su disco ‘Amor y Veneno’.

Ana Bárbara platicó con Yordi Rosario sobre parte de su vida, y su trastorno alimenticio forma parte de ello, mismo que dijo ya haber superado.

Altagracia Ugalde Mota, como es su nombre verdadero, reveló que el trastorno alimenticio que vivió que se debió a una depresión por su último divorcio.

La cantante reveló que su consuelo era la comida, lo que la llevó a desarrollar codependencia hacia ella, “ya fuera dejando de comer o comiendo en exceso”.

Durante la entrevista, Ana Bárbara se calificó a ella misma como “guerra”, pues dijo que en varias ocasiones “tomó cartas en el asunto”, por su bien y el de sus hijos.

“El tratamiento es derivado de una depresión que no está corregida, no está sanada y eso aunado a la carrera, un divorcio, pues me hundí”.

Ana Bárbara, cantante.