Ana Bárbara decidió dedicarle una canción a Miguel Córdova para expresarle mejor todo lo que siente por reencontrarlo

Bastaron unas horas para que Ana Bárbara recibiera el mensaje de Miguel Córdova.

En una entrevista, el joven que se vio envuelto en la tragedia de la Línea 12 del Metro, reveló que Ana Bárbara lo ayudó cuando era adolescente.

En su cuenta de Instagram, la cantante subió un video dedicado a Miguel, expresándole su alegría por reencontarlo, pese a las tristes circunstancias.

Y para mostrar lo contenta que se encuentra por volver a saber del jóven, quien prefiere ser llamado 'Angie', Ana Bárbara decidió dedicarle una canción.

Ana Bárbara: "Mi querido Miguel Ángel, me llegó tu mensaje

La intérprete de 'Lo Busqué' inició su video reconociendo que el reencuentro con Miguel Córdova le produce sentimientos encontrados.

"Mi querido Miguel Ángel, 'Angie', finalmente me llegó tu mensaje, lo cual agradezco mucho. Es difícil dirigirme a tí, porque sé que te reencontré después de una tragedia" Ana Bárbara

No obstante, Ana Bárbara prefirió enfocarse en lo positivo de la situación: haber vuelto a tener noticias de un muy apreciado amigo.

"Sin embargo, te reencontré, te volví a ver y para mí todos los seguidores, alguien en quien dejé un pedacito de amor en su corazón, pues es también un pedazo de mi alma" Ana Bárbara

El mensaje de Ana Bárbara a Miguel: "No sabía cuánto te quería, hasta que te vi"

Para expresar mejor todo lo que el reencuentro con 'Angie' le ha hecho sentir, la cantante decidió dedicarle un fragmento de la canción 'Fruta Prohibida':

"Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería, hasta que te vi. Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir" Fragmento de la canción 'Fruta Prohibida

Ana Bárbara terminó la grabación agradeciendo a Miguel por las palabras que le dedicó en una entrevista.

"Besos, mi amor. Qué bonito. Gracias. Siente muy bonito mi corazón" Ana Bárbara

En el texto que acompañó a su publicación, la cantante pidió a sus fans que ahora la ayuden a ella a que Miguel pueda ver su videomensaje.