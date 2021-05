Ana Bárbara revela emotivo mensaje que hijo de Mariana Levy le envió por el Día de las Madres

Ana Bárbara quedó conmovida con el emotivo mensaje que José Emilio, hijo de Mariana Levy, le mandó para felicitarla el Día de las Madres.

Gustosa de compartir algunos momentos de su vida en redes sociales, la cantante Ana Bárbara sacó a relucir su lado más sensible en un reciente video.

Altagracia Ugalde Mota (su nombre real) publicó en sus historias de Instagram el mensaje que el hijo de Mariana Levy le mandó por el Día de las Madres.

Con ayuda de su hijo 'Chema', Ana Bárbara enteró a sus fans de las emotivas palabras que José Emilio Fernández Levy, su hijastro, le escribió.

" Primero que nada, gracias por ser mi mamá ", empieza el mensaje del hijo de la fallecida actriz Mariana Levy y José María Fernández alías 'El Pirru'.

"Gracias por tapar este vacío que teníamos cuando éramos niños y seguir tapándolo", continúa José Emilio, quien le agradece que haya aparecido en su vida.

José Emilio Fernández Levy está orgulloso de que Ana Bárbara sea su madre

Aclarándole que ella siempre será como su madre ya que lo ha cuidado desde que tenía 8 meses de edad hasta el día de hoy, José Emilio la conmovió.

"Tal vez no me pariste, no estuve 9 meses en tu panza, pero eso no es lo que hace a una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú lo has hecho con tus hijos desangre y con los que tú adoptaste. Una madre es quien siempre estará en cualquier momento" José Emilio Fernández Levy

Y finalmente, el muchacho de 16 años de edad, le dice lo orgulloso que siente de saber que la intérprete de 'Bandido' es su madre.

"Estoy orgulloso de poder decir que mi mamá es Altagracia Ugalde Mota y que es la mejor consejera, mejor amiga, compañera, pero sobre todo es la mejor mamá" José Emilio Fernández Levy

Cabe recordar que tras la muerte de Mariana Levy, Ana Bárbara se casó con José María Fernández ‘El Pirru’.

Fue así como José Emilio y Paula, hijos de la fallecida actriz, quedaron bajo el cuidado de Ana Bárbara.