Ana Bárbara da positivo a Covid-19 y se ve obligada a cancelar su presentación en Taxco Guerrero. A través de sus Instagram Stories la cantante promete regresar para ofrecer un nuevo espectáculo.

En sus redes sociales Ana Bárbara se había mostrado muy entusiasmada por ofrecer un nuevo espectáculo para sus seguidores pues reveló que hace muchos años fue con Joan Sebastian a cantar.

Tras anunciar que dio positivo a Covid-19, Ana Bárbara señaló que afortunadamente no presenta grandes problemas de salud por lo que espera superar la enfermedad muy pronto.

A través de sus Instagram Stories Ana Bárbara presumió que ya se encontraba en Taxco Guerrero para dar un espectáculo increíble.

Sin embargo la cantante se vio obligada a cancelar su presentación ya que dio positivo a Covid-19. En un video reveló que había presentado algunos problemas de su salud.

Ana Bárbara se realizó una prueba Covid-19 para descartar cualquier situación, pero para su sorpresa de la cantante dio positivo por lo que se vio obligada a cancelar su presentación.

“En la mañana me comencé a sentir un poquito mal y pues resulta que me hice la prueba y salí positiva a Covid-19, lo cual me pone triste”

Ana Bárbara