Ana Bárbara zapea a su hijo y lo exhibe en video

Ana Bárbara zapeó a su hijo Chema por burlarse de la caída de su hermano Jerónimo

Las "ocurrencias" de la cantante Ana Bárbara nuevamente dan la nota y es que ahora zapeó a uno de sus hijos y lo exhibió en redes sociales. Por supuesto el momento quedó registrado en video.

Ana Bárbara grababa un video junto a sus hijos y, mientras cortaba un aguacate, de pronto apareció su hijo Jerónimo que tropezó y terminó en el suelo. Al respecto, Chema se burló diciendo que se había metido un “putazo”, palabra que molestó a la artista y la que respondió dándole un zape en la cabeza.

No conforme con exhibir que Ana Bárbara entiende por educar a sus hijos zapes, publicó el video en redes sociales. “Yo no sé ustedes pero a mí mis hijos no dejan de sorprenderme… Por cierto, coman Potasio”, escribió en Instagram al compartir el video.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Representas a miles de mamás mexicanas. Me encantan tus videos”, “No he podido dejar de verlo”, “Me encantan tu chamaco, es lo máximo”, “Ese Chema me alegra el día con sus TikTok”, “Es lindo tu hijo, hasta las groserías se escuchan sin ofensa en su boca”, “Ya perdí la cuenta de tantas veces que lo he reproducido”, “Tú y el aguacate son lo que más amo”, “Pobre”, “Buenísimo”, “Amo a ese niño”, “Actuado pero muy bueno”

Ana Bárbara no sabe que el castigo corporal y humillante como forma de corrección o disciplina está prohibido

Aunque se trata de un video actuado el de Ana Bárbara y sus hijos Chema y Jerónimo, es importante mencionar que el pasado mes de diciembre el Congreso de México decretó que durante el cuidado y crianza padres o tutores tienen prohibido dar:

Chanclazos

Empujones

Pellizcos

Tirones de cabello

O cualquier acto que cause dolor, malestar y humillación a niños y adolescentes