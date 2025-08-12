Nuja Amar agradece a su amiga Frida Sofía -de 33 años de edad- por defenderla de Sandra Itzel y de la polémica de Adrián Di Monte.

Frida Sofía defendió a Nuja Amar y Adrián Di Monte -de 35 años de edad- de Sandra Itzel, quien ha acusado al actor de violentarla.

Nuja Amara confirma que Frida Sofía es su amiga y le agradece por defenderla

Frida Sofía compartió dos videos donde acusó a Sandra Itzel -de 31 años de edad- de orquestar una campaña de hate contra Nuja Amar.

Además, aseguró conocer a Adrián Di Monte y mencionó que para ella es una “agradable persona”.

Adrián Di Monte y Nuja Amar (Instagram/@nujitaamar)

Las palabras de Frida Sofía llegaron al corazón de Nuja Amar, quien le agradeció por defenderla.

Nuja Amar reveló que Frida Sofía es su mejor amiga desde que tienen 4 años, por lo que la quiere.

Es por eso que Frida Sofía ha defendido fielmente a Nuja Amar, a pesar de que al inicio apoyaba a Sandra Itzel en su “batalla” contra Adrián Di Monte.

“Es mi mejor amiga, qué te puedo decir, desde que tenemos 4 años de edad. Que la amo y que la adoro, que es una chingona” Frida Sofía

Frida Sofía asegura que Sandra Itzel quería que atacara a Nuja Amar

Circuló en redes sociales un audio donde Frida Sofía le advertía a Sandra Itzel que dejara de atacar a Nuja Amar y su familia.

Frida Sofía reaccionó a este audio en dos videos donde acusó a Sandra Itzel de provocar que sus seguidores atacaran a Nuja Amar.

Además, la empresaria aseguró que Sandra Itzel ha atacado continuamente a Nuja Amar injustificadamente.

Frida Sofía admitió que conocía a Adrián Di Monte y lo quería , además de que creía su versión de lo ocurrido con Sandra Itzel.

Asimismo, aseguró que Sandra Itzel fue quien había provocado las agresiones de Adrián Di Monte.

Al final, Adrián Di Monte fue el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 y Sandra Itzel sigue un proceso legal en su contra.