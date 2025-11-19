En redes sociales, una teoría viral causa sensación entre los internautas, pues se asegura que el actor de 29 años de edad, Timothée Chalamet sería el rapero británico EsDeeKid.

Los fans creen que Timothée Chalamet tendría una doble vida, pues estaría detrás de EsDeeKid un rapero underground del Reino Unido del que nadie conoce su identidad, ni su edad.

¿Timothée Chalamet es EsDeeKid? Esto es lo que sabemos de la teoría viral (Especial )

Asimismo, EsDeeKid se caracteriza por usar un pasamontañas para no mostrar su rostro; por lo que lo único que se conoce de EsDeeKid son sus peculiares ojos y su marcado acento escocés.

Con ello, la teoría viral ha salido a la luz, tras ver a Timothée Chalamet en el concierto del rapero Vincenzo Camille de 20 años y mejor conocido como Fakemink en Londres, Reino Unido.

Y por lo que se dice que Timothée Chalamet no estaba ahí por casualidad, sino porque forma parte del mismo círculo musical, además de que Fakemink no rapeo su tema viral LV Sandals, mismo con el que colaboró con EsDeeKid, lo que hace que sea aún más sospechosas las cosas.

Las coincidencias que alimentan la teoría viral sobre que Timothée Chalamet es EsDeeKid

Según la teoría viral que asegura que Timothée Chalamet es EsDeeKid hay varias coincidencias que hacen creer en esto.

La primera de ellas, son los ojos de ambos, pues tanto Timothée Chalamet como EsDeeKid tienen rasgos muy parecidos, además de que comparte la tonalidad de color azul en su mirada.

Otro de los detalles que internautas no han dejado pasar en las coincidencias de la teoría viral que asegura que Timothée Chalamet es EsDeeKid es un pañuelo de Alexander McQueen, mismo con el que se les ha visto a ambos.

También se dice que Timothée Chalamet y EsDeeKid comparten un movimiento de brazos bastante particular.

Sin embargo, lo que no comparten sería el acento británico marcado del rapero EsDeeKid, pero que hace pensar que este podría ser actuado, pues esa es la profesión de Timothée Chalamet.

Pese todos esos detalles, ésto sólo queda en teoría viral, y que hasta ahora ni Timothée Chalamet y ni EsDeeKid han desmentido.