Alicia Villarreal -de 54 años de edad- acudió a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para ratificar la denuncia contra Francisco Cantú por delitos graves.

Francisco Cantú fue denunciado en Estados Unidos por Alicia Villarreal pero, ante las insistentes amenazas de Francisco Cantú, la cantante inició un proceso legal en México.

Alicia Villarreal ratifica la denuncia contra Francisco Cantú en Nuevo León

Además de la denuncia por acoso y difamación contra Francisco Cantú en Estados Unidos, Alicia Villarreal lo denunció en Nuevo León por:

Daño moral

Violencia mediática

Alicia Villarreal acudió a la Fiscalía especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres para ratificar su denuncia, acompañada de su abogado Gerardo Rincón.

El abogado de Alicia Villarreal reveló que Francisco Cantú amenazó con “perseguir” a la cantante, además de que la continúa difamando.

“Sí va a estar detenido porque el día de ayer se levantó un reporte de otra persona de Estados Unidos que lo acusa de abuso sexual” Gerardo Rincón, abogado De Francisco Cantú

Gerardo Rincón menciona que Francisco Cantú suma una denuncia por abuso sexual en Estados Unidos, por lo que podría ser detenido.

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

Alicia Villarreal solicita medidas cautelares contra Francisco Cantú

La denuncia de Alicia Villarreal contra Francisco Cantú solicita medidas cautelares para que él no se acerque o hable de la cantante.

La denuncia de Alicia Villarreal acusa a Francisco Cantú de:

Ataques reiterados

Declaraciones falsas

Hostigamiento mediático digital

Acciones públicas de difamación

Mientras tanto, Francisco Cantú continúa atacando a Alicia Villarreal en redes sociales.

El cantante compartió una historia de Instagram donde aseguraba que “burlarse” de alguien no era ilegal.

“Vengo a denunciar que se burlaron de mí y de mi abogado de Temu. Burlarse no es ilegal”, escribió Francisco Cantú sus historias.

En los próximos días, las autoridades podrían determinar las medidas cautelares que deberá seguir Francisco Cantú tras la demanda de Alicia Villarreal.

Por lo pronto, el abogado de la cantante reiteró que el FBI investiga a Francisco Cantú y aportaron nuevas pruebas del acoso que sufre Alicia Villarreal.