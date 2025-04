¿A Alicia Villarreal -de 53 años de edad- no la intimida la abogada de Johnny Depp? La cantante exige justicia y recuerda que no es la primera que denuncia a Cruz Martínez.

Gran controversia se generó luego de que Cruz Martínez -de 52 años de edad- llegó acompañado a su audiencia por la abogada Camille Vasquez.

Y es que Camille Vasquez - 40 años de edad- es recordada por haber defendido a Johnny Depp en el llamado “Juicio del Siglo”, pero eso no detendrá a Alicia Villarreal y así lo reveló.

Gran controversia se generó luego de que se dio a conocer que Cruz Martínez sería defendido por la abogada Camille Vasquez en la demanda que interpuso en su contra Alicia Villarreal por violencia.

Aunque se desconoce si Camille Vasquez tiene el permiso para ejercer en México, se ha creado una gran especulación sobre si esta situación podría afectar a Alicia Villarreal.

En medio de todos los chismes, Alicia Villarreal ya reaccionó y dejó en claro que no se dejará intimidar por la abogada que representó a Johnny Depp en su mediático juicio contra Amber Heard.

Alicia Villarreal exigió justicia y dejó en claro que ella lo único que está haciendo es las cosas como debe de ser.

En entrevista presentada por Ventaneando, Alicia Villarreal señaló que no es la primera vez que denunciaba a Cruz Martínez.

“No me intimida nada, yo estoy simplemente haciendo lo que debo de hacer por la vía con la que debo de hacerlo. Y no era la primera vez que yo denunciaba”

En ese sentido, Alicia Villarreal lamentó que no fue escuchada desde la primera vez que denunció a Cruz Martínez.

Sin embargo, considera que tiene la capacidad para que su caso prosiga, ya que considera que ninguna mujer debería de vivir una situación similar.

“Sí, me da un poco de impotencia a veces, que no se nos considere o que se nos archive. Y eso es lo que estoy haciendo, y tengo la capacidad para poderlo lograr y poder llevarlo a cabo. Y quisiera que todas las mujeres no vivan esta situación”

Alicia Villarreal