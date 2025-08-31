Alicia Villarreal contrató a Mariel Colón -de 31 años de edad- para que la represente en Estados Unidos.

La reconocida abogada de Emma Coronel se dijo solidarizadó con Alicia Villarreal -de 54 años de edad- y “cada mujer que ha tenido que enfrentar injusticias” ante el polémico divorcio con Cruz Martínez.

“Ya estuvo bueno de que un hombre intente dañar la reputación de una mujer con falsedades y ataques” Mariel Colón, abogada de Alicia Villarreal

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

Mariel Colón fue contratada por Alicia Villarreal

Alicia Villarreal contrató a la abogada Mariel Colón para que la represente legalmente en Estados Unidos a partir de este domingo 31 de agosto de 2025.

La reconocida abogada de Emma Coronel y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán dio la noticia a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

La abogada se dijo solidarizada con el caso de Alicia Villarreal, quien denunció a Cruz Martínez -de 52 años de edad- de violencia doméstica en febrero de 2025.

“Ya estuvo bueno de que un hombre intente dañar la reputación de una mujer con falsedades y ataques” aseguró la ahora abogada de la cantante de música regional mexicana.

Esto tomando en cuenta que, recientemente, la cantante fue acusada de haberle sido infiel a Cruz Martínez, quien está libre a pesar de que giró una orden de aprehensión en su contra.

Cruz Martínez no se presentó a su última audiencia y se amparó para no ser detenido antes de salir de México.

¿Mariel Colón fue contratada por Alicia Villarreal para enfrentar demanda de Cruz Martínez?

A pesar de que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez por violencia doméstica a principios de 2025, Mariel Colón no la representará en este caso.

Se rumora que la reconocida abogada de Emma Coronel le haría frente a la demanda de Cruz Martínez, quien estaría pidiendo la mitad de todos los bienes de la cantante tras su divorcio.

“Yo estoy lista para que lo tenga que ser”, dijo Alicia Villarreal en entrevistas pasadas donde la cuestionaron sobre la división de bienes con su exesposo.

Sin embargo, esta información sobre el trabajo de Mariel Colón con Alicia Villarreal no ha sido confirmada.