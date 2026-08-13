Alfredo Olivas y su familia han sido blanco de diversos ataques violentos, incluso el cantante recibió 4 disparos durante un concierto en Chihuahua.

El pasado 10 de agosto fue asesinado Jesús Aaron Olivas Cázares, primo de Alfredo Olivas, mientras se encontraba en una taquería de Zapopan.

Este suceso revivió los atentados y asesinatos en la familia de Alfredo Olivas, como:

Atentado a Alfredo Olivas en 2015 Ataque a Alfredo Olivas Valenzuela, papá del cantante Atentado en el hospital contra papá de Alfredo Olivas Homicidio de Irving Olivas Rojas, hermano de Alfredo Olivas Homicidio de Jesús Aarón Olivas Cázares

Atentado a Alfredo Olivas en Chihuahua

El 28 de febrero de 2015, Alfredo Olivas estaba dando un concierto en un palenque de Parral, Chihuahua, cuando fue atacado.

El cantante recibió cuatro disparos, pero logró sobrevivir; los agresores fueron detenidos.

Supuestamente, el ataque se originó por celos, ya que Alfredo Olivas estaba coqueteando con la novia de uno de los agresores.

Alfredo Olivas (Instagram/@alfredoolivasofficial)

Ataques al papá de Alfredo Olivas en Zapopan

El segundo ataque a la familia de Alfredo Olivas ocurrió el 14 de diciembre de 2018, cuando sujetos balearon a Alfredo Olivas Valenzuela, padre del cantante.

Alfredo Oliva Valenzuela sobrevivió y fue trasladado a un hospital, pero el 24 de diciembre ingresaron hombres armados al lugar con la intención de rematarlo.

Escoltas del papá de Alfredo Olivas repelieron el ataque y logró sobrevivir.

Asesinato del hermano de Alfredo Olivas

El 18 de abril de 2021 fue asesinado Irving Alejandro Olivas Rojas, hermano de Alfredo Olivas, mientras circulaba en una camioneta con su familia en calles de Zapopan.

Los atacantes también asesinaron a la esposa de Irving Alejandro Olivas Rojas y su hijo de un año, ocho meses.

Camioneta del hermano de Alfredo Olivas (Tomada de Twitter)

Homicidio del primo de Alfredo Olivas en Zapopan

Jesús Olivares Cázares se encontraba en una taquería de la colonia La cima en Zapopan cuando fue atacado a tiros por un grupo de sujetos, el pasado 10 de agosto de 2026.

El primo de Alfredo Olivas murió en el lugar junto a otro sujeto, mientras que Vicente Trinidad Olivas Ortiz, familiar del cantante, resultó lesionado y es reportado grave.