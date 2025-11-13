Aseguraron que Alfredo Olivas de 32 años de edad, había sufrido un atentado en carretera de Tamaulipas, pero las mismas autoridades ya lo desmintieron.

Autoridades en Tamaulipas salieron a desmentir el hecho así como el manager de Alfredo Olivas y él demostró estar bien.

Atentado contra Alfredo Olivas: Ya desmintieron que haya sido balaceado

En redes sociales comenzó a surgir el rumor de que Alfredo Olivas había sufrido un atentado en la carretera de Ciudad Victoria en Tamaulipas, pero ya salieron a desmentirlo.

Luego de que se dijo que Alfredo Olivas había recibido un impacto de arma de fuego y trasladado al hospital, la seguridad en Tamaulipas desmintió todo.

Por medio de un x, la vocería de Tamaulipas aseguró que es una “noticia falsa” el que el cantante haya sido atentado en la carretera de Victoria.

Asimismo, señalaron que ellos “no han recibido reportes sobre hechos” o situaciones de riesgo en ninguna de las carreteras del estado.

Seguridad en Tamaulipas niega atentado contra Alfredo Olivas. (X/VoceriaSegTamps)

Por otra parte, con un comunicado por el manager de Alfredo Olivas, también se desmintió el hecho argumentando que incluso él no ha ido al estado para dar concierto.

“Alfredo Olivas se encuentra bien, continúa con sus actividades programadas con normalidad y no se encuentra ni ha visitado el estado [Tamaulipas] mencionado en las últimas horas”. Comunicado de Alfredo Olivas.

El manager del cantante instó a que solamente se informe por canales oficiales debido a que esa será información verificada.

Manager de Alfredo Olivas niega que el cantante haya vivido un atentado. (Especial)

Alfredo Olivas reaparece entre rumores de un atentado en Tamaulipas

Ya desmintieron que Alfredo Olivas haya vivido un atentado en Tamaulipas y él mismo reapareció ante el rumor.

Aunque Alfredo Olivas no desmintió nada en sí, compartió una selfie colocando diversos emojis de fuego, lo que han interpretado como su reaparición señalando estar bien.