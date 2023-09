Alfredo Adame reapareció en Ventaneando luego de rumores que se encontraba desaparecido, pero termina quemado por no bajarle al baño.

Hace unos días, el nombre de Alfredo Adame se convirtió en tendencia y no por alguna pelea que haya protagonizado, sino porque su hijo mostró su preocupación por su ausencia de varios días.

Sebastián Adame -de 24 años de edad- se mostró consternado porque habían pasados varios días sin que su papá, Alfredo Adame, protagonizará alguna polémica.

Luego de la alarma que se generó por la presunta desaparición de Alfredo Adame, el conductor de 65 años de edad reapareció en Ventaneando y reveló por qué se había ausentado.

Sin embargo, Alfredo Adame terminó balconeado por un conductor de Ventaneando, quien no tuvo una buena experiencia cuando acudió a la casa del famoso.

Durante el programa Ventaneando, un conductor exhibió a Alfredo Adame por no bajarle al baño.

Ricardo Manjarrez destacó que Alfredo Adema vive en una casa con un terreno muy amplio.

Sin embargo, a Ricardo Manjarrez eso resulta un problema, pues el mantenimiento resulta complicado.

Ricardo Manjarrez confesó que cuando fue a la casa de Alfredo Adame a entrevistarlo, pudo notar que su casa estaba muy descuidada .

En ese momento, los conductores de Ventaneando se burlaron de su compañero al señalar que ya no lo van a invitar a ninguna otra casa.

Ricardo Manjarrez continúo con su anécdota y señaló que se llevó una gran sorpresa, pues Alfredo Adame no le había bajado al baño.

De acuerdo con Ricardo Manjarrez, Alfredo Adame no tenía agua, por lo que el baño estaba muy sucio.

“Le dije a Alfredo antes de empezar la entrevista, ‘puedo entrar a tu baño’ y me dijo ‘pásale’, estoy entrando al baño y me grita ‘ay, pero no hay agua’, yo ya había visto todo”

Alfredo Adame ya remodeló su casa, pues recordó que la tenía descuidada desde su divorcio.

Sobre los rumores de que se encontraba desaparecido, Alfredo Adame destacó que tomó la decisión de alejarse por tres meses.

De acuerdo con Alfredo Adame, ya se encontraba muy quemado después de todos los pleitos en los que lo habían involucrado.

Es por ello por lo que tomó la decisión de alejarse de todas las polémicas para poder sanar.

Alfredo Adame destacó que sí se sentía decaído, aunque afortunadamente no llegó a una depresión.

En su conversación, Alfredo Adame puntualizó que en este tiempo se dedicó a recuperar su casa que se encontraba abandonada desde que se divorció.

“De ganas de no hacer muchas cosas, de no relacionarme, decidí tomarme este break out, un descanso para ponerle atención primero a lo que más me preocupaba la casa, ya estaba muy abandonada desde que me divorcié”

Alfredo Adame