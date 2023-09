¿Alfredo Adame está desaparecido? Su hijo expresa preocupación al no tener noticias del conductor por varios días.

Uno de los personajes más polémicos de la televisión mexicana es Alfredo Adame, es común que su nombre se convierta en tendencia por las diferentes peleas que protagoniza.

Sin embargo Alfredo Adame -65 años de edad- ha encendido la alarma entre sus seguidores, luego de que en los últimos días se ha ausentado de los medios de comunicación.

Incluso fue su propio hijo Sebastián Adame -de 24 años de edad- quien se mostró consternado porque “ya van varios días” que Alfredo Adame ya no ha protagonizado ninguna polémica.

En los últimos años, Alfredo Adame ha protagonizado varias polémicas, ya sea por su pelea con algún famoso o por pelearse en la calle.

Sin embargo en las últimas horas su nombre se convirtió en tendencia, pero no por alguna pelea, sino porque surgió la teoría de que Alfredo Adame se encontraba desaparecido.

Las especulaciones surgieron después de que la propia familia de Alfredo Adame se mostró preocupada por no tener información de él.

Sebastián Adame, acudió a la obra musical ‘El Mago’ junto a su mamá Mary Paz Banquells, en donde fue cuestionado sobre la ausencia de Alfredo Adame de los reflectores.

En el video compartido por ‘El Mich Tv’, Sebastián Adame, hijo menor de Alfredo Adame, confesó que también se encuentra preocupado por él, pues le sorprende que no haya protagonizado otro escándalo.

“Justamente es lo que yo estaba pensando el otro día, como que ya van muchos días que no sale diciendo nada. Hasta a mí me preocupa”

Sebastián Adame puntualizó que no sabía que pensar de Alfredo Adame, pues de él se podía esperar cualquier cosa, aunque espera que haya cambiado.

En su conversación, Sebastián Adame puntualizó que si está raro que Alfredo Adame no haya protagonizado ninguna polémica.

“De plano no me he enterado de nada, no ha salido nada... ¿Ya se tranquilizó o qué onda? Porque está raro”

En el canal ‘Arguendetv’, se reveló que, aunque Alfredo Adame no ha dado de que hablar si se ha mantenido activo en sus redes sociales.

Dael Quiroz señaló que era raro que Alfredo Adame haya desaparecido, pues era un invitado recurrente a los eventos por toda la polémica que genera.

Incluso destacó que la controversia que genera Alfredo Adame, ayuda a todas las producciones.

Dael Quiroz le pidió a Alfredo Adame que se pronunciará más allá de compartir su trabajo en las redes sociales.

Alfredo Adame suele promocionar sus nuevos proyectos dentro del mundo de la música, luego de que incursionó como DJ.

Incluso Alfredo Adame se encuentra promocionando ‘La Cumbia del Mame’, una colaboración con ‘El Negro Más Guapo’.

El nuevo tema de Alfredo Adame saldrá el próximo mes de octubre en todas las plataformas de música.

En medio de rumores sobre la desaparición de Alfredo Adame, se viralizó una entrevista que realizó el conductor a Maxine Woodside.

En la entrevista compartida el pasado 22 de septiembre, Alfredo Adame señaló que se encuentre en una etapa en su vida en donde prefiere alejarse de las personas que no le traigan un beneficio.

Alfredo Adame les recomendó a las personas ha deshacerse de todo lo que les hace daño y no son útiles en su vida.

“Me deshice de todo lo que me hacía daño, no me servía, todo lo que era inútil en mi vida, todo lo que ningún beneficio del tipo que fuera, moral, psicológico, físico algo me brindará entonces me deshice de todo y se lo recomiendo a todo”

Alfredo Adame