Alfredo Adame asegura que es descendiente de la nobleza alemana y que su familia paterna fundó un pueblo de Zacatecas.

Una vez más, Alfredo Adame “ilustró” a su público con historias de su pasado, pero esta vez habló de los orígenes de su familia.

El conductor Alfredo Adame acudió al programa Tirando bola de Franco Escamilla, de 42 años de edad, y dio algunos detalles de su vida personal y carrera.

Alfredo Adame contó que nació en Guadalajara, Jalisco, el 10 de junio de 1958; actualmente tiene 65 años de edad.

Sus padres se llamaban José Fernando Adame Elías y Senta Von Knoop.

El actor contó que su mamá era de origen alemán y que provenía de dos familias nobles alemanas.

“Eran dos familias nobles alemanas, mi abuelo y mi abuelo, eran familias nobles. No crea que soy cualquier naco, mi mamá vivía en un castillo”

Alfredo Adame aseguró que su mamá vivía en un castillo y su familia era de las más prominentes de Alemania.

Pero la historia no paró ahí, pues Alfredo Adame contó que su abuelo participó en la Primera Guerra Mundial.

La fantástica historia de Alfredo Adame no terminó ahí, pues relata que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, su mamá fue trasladada a un internado de Texas.

“Mi abuelo hábilmente mandó a mi abuela y a mis tías, y mi mamá Our Lady of the Lake, un internado para señoritas fresas en San Antonio, Texas”

Alfredo Adame