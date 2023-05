Alexa Hoffman, de 21 años de edad, comunicó a la fiscal Ernestina Godoy su descontento, luego de que se aplazara la audiencia de su padre Héctor Parra.

A través de su cuenta de Instagram, Alexa Hoffman hizo un llamado a la Fiscal de la Ciudad de México para que esto no vuelva a pasar, pues además el Ministerio Público no le notificó la decisión.

En un inicio, la audiencia de Héctor Parra estaba programada para este 18 de mayo, pero ahora ha sido reprogramada para el próximo viernes 26 del mismo mes.

Héctor Parra, actor. (Agencia México)

¿De qué se le acusa a Héctor Parra?

Alexa Hoffman, hija del actor Héctor Parra y la actriz Ginny Hoffman, acusa a su padre de corrupción de menores y abuso sexual .

Sin embargo, el pasado 10 de mayo el actor fue absuelto de 7 delitos de abuso sexual y ahora queda por ser juzgado por el cargo de corrupción de menores.

Por ello, Alexa Hoffman, solicitó la ayuda de la fiscal Ernestina Godoy para que el Ministerio Público no vuelva a aplazar la audiencia en donde se darán a conocer el veredicto en contra de Héctor Parra.

“Le pido a la fiscal que por favor dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé porqué lo hacen. No es justo, ¿qué se gana con esto? Además de no avisar nunca a la víctima. Por favor, ¡ayuda!”, escribió.

Petición de Alexa Hoffman a la fiscalía (Instagram)

¿Por qué se aplazó la audiencia de Héctor Parra? Abogada de Alexa Hoffman explica

La abogada de Alexa Hoffman, Samara Ávila, explicó durante una entrevista que no es normal que las audiencias se aplacen.

Sin embargo, admitió que posiblemente se trate de una cuestión de logística ya sea por parte del Ministerio Público o de la propia fiscal Ernestina Godoy.

Así, confirmó que la nueva audiencia en contra de Héctor Parra será el próximo viernes 26 de mayo y en caso de ser declarado culpable, el actor podría pasar varios años en prisión.