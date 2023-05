A través de un live en Instagram, Alexa Parra niega que Héctor Parra -su papá- sea inocente de abuso sexual, tras la audiencia en la que según se le declaró no culpable.

En un revés, luego de que la noche de ayer circulara la información que Héctor Parra -de 47 años de edad- había sido declarado inocente de abuso sexual.

Alexa Parra, hija de Héctor Parra y demandante en contra del actor asegura que las información no es tal y cómo la han dado a conocer.

Héctor Parra todavía no tiene un veredicto final, pero su hija Daniela Parra salió feliz de la audiencia en el Reclusorio Oriente

Ante las declaraciones de la defensa de Héctor Parra que aseguró que fue declarado inocente, ahora la hija del actor Alexa Parra -de 21 años de edad- negó lo dicho.

Luego de que Alexa Parra aclarara junto a su defensa que Héctor Parra, su papá, no fue declarado inocente de abuso sexual, sino que su delito se ha agravado.

Por lo que ahora Héctor Parra se enfrenta al delito de corrupción de menores, el cual estaría absorbiendo la acusación por abuso sexual, más no despareciéndola o declarándolo inocente.

“De los hechos y pruebas se acredita que Alexa había sido víctima por parte de su padre desde los 6 y hasta los 14 años de múltiples abusos sexuales, que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200, así lo dijo literalmente, y al no poderse determinar si habían sido 7, 20 o 200, el tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de menores agravado por la relación (padre-hija). Y como este delito comprende todos los hechos de abuso, no iba condenar por cada uno de los hechos de abuso, sino en conjunto con corrupción”.

Abogada de Alexa Parra