Stranger Things 4: Esta es la escena donde suena “Running Up That Hill” que protagoniza Max (Netflix)

‘Running Up That Hill’ así es como suena en la escena de Max en Stranger Things 4

‘Running Up That Hill’ de Kate Bush hace su aparición en Stranger Things 4 gracias al personaje de Max quien es interpretado por la actriz Sadie Sink.

En donde el tema ‘Running Up That Hill’ tomará protagonismo al aparecer en la escena más impactante que protagonice el personaje de Max en Stranger Things 4.

Esto durante el capítulo 4 titulado “Querido Billy” en donde Max visitará la tumba de su hermano para leer una carta de despedida, ante la inminente amenaza que enfrenta la joven en donde podría morir.

Momento en donde Max entrará en el trance provocado por Vecna que la hará luchar por su vida del otro lado.

Ante esto Steve preocupado por la tardanza de Max irá por ella hasta la tumba en donde se dará cuenta que Max no está en este mundo, a lo que inmediatamente Lucas y Dustin trataran de traerla de vuelta.

En donde el complemento de esta escena se dará mientras Nancy y Robin investigan el caso de Victor Creel, quien en una escena al estilo ‘El silencio de los corderos’ les dará la clave para salvar a Max: la música.

Por lo que al dar la información a Dustin, este correrá por el walkman de Max y sus cassettes para encontrar su canción favorita ‘Running Up That Hill’.

Por lo que los amigos colocaron en Max sus audífonos, mientras que ella busca la manera de escapar de la muerte al enfrentarse a Vecna.

A lo que estando cara a cara Max y Vecna en el otro lado, la joven comenzará a escuchar ‘Running Up That Hill’ mientras que sus pensamientos le traerán un flash back con recuerdos especiales de sus amigos.

Lo que hará que Max se defienda de Vecna para correr hacia el portal que se abrió al escuchar ‘Running Up That Hill’ por lo que así será como logrará volver a su realidad.

‘Running Up That Hill’ aparece con Max en otras escenas de Stranger Things 4

‘Running Up That Hill’ de Kate Bush está presente en más capítulo de Stranger Things 4, eso sí con Max en ellos.

De hecho es en el primer capítulo de Stranger Things 4 se puede ver a Max caminando por un pasillo de la escuela en Hawkins, en donde lleva su fiel walkman, momento donde podemos escuchar por primera vez ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush.

Asimismo tras enfrentar y librarse de Vecna, el personaje de Max aparece en varias ocasiones dentro de los siguiente capítulos de Stranger Things 4 escuchando ‘Running Up That Hill’ esto como protección.

Incluso Max comenta que pasaría que de escuchar tantas veces ‘Running Up That Hill’ ya no fuera su canción favorita.