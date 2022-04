Con el paso de la guerra de Rusia contra Ucrania, el youtuber Alex Tienda se ha vinculado a los hechos por los lugares que visitó y la gente que conoció, aunque actualmente ya no está en la zona de conflicto.

Este viernes, dijo en sus redes sociales que su intérprete en los días que estuvo en Ucrania, de nombre Jeremy, le envió información sobre una “terrible noticia”.

Cabe recordar que los días previos a la invasión rusa a Ucrania, Alex Tienda logró ingresar a ese país.

Estuvo unos días, una vez iniciados los ataques se integró a un grupo de periodistas e intentó salir del país con varias dificultades, entre ellas el hackeo de su cuenta de instagram.

Por seguridad, señaló que ya no daría información sobre su ubicación, hasta que logró salir de Ucrania por Rumania y luego Hungría, con la finalidad de alejarse de la zona, lo cual se confirmó el 28 de febrero.

Jeremy, el intérprete de Alex Tienda, le dio a conocer que la estación de trenes de Kramatorsk, al este de Ucrania, fue atacada con un misil cuando había cuatro mil personas en su interior.

“Theere were 4thousand people waiting for the evacuation trains/habían cuatro mil personas esperando la evacuación de trenes”

Jeremy