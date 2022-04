La guerra entre Rusia y Ucrania sigue hasta su día 44, luego de que comenzara el 24 de febrero de este 2022, desde ese entonces ambas naciones no han podido llegar a un acuerdo para que esta termine.

Ahora las sanciones contra Rusia han recrudecido, debido a que ayer se votó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que Rusia fuera expulsada del Consejo de Derechos Humanos por cometer abusos a Ucrania.

Asimismo, también el Reino Unido se ha sumado a las sanciones, ya que esta vez sancionó a las hijas del presidente ruso Vladimir Putin, y de Serguéi Lavrov jefe de la diplomacia rusa.

AMLO explica por qué México no votará por expulsión de Rusia en la ONU

También la Unión Europea (UE) congeló 29.5 millones de euros en activos rusos , esto para castigar directamente a Rusia en su economía.

A pesar de todas las sanciones en contra de Rusia, las acusaciones en su contra por cometer actos hacia la población civil de Ucrania continúan.

Porque este viernes se reporta el ataque ruso a una estación de trenes en Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania y como saldo, según autoridades ucranianas al menos 35 personas murieron y otras 100 resultaron heridas este donde los civiles esperaban un tren para salir de la región.

Aunque, Rusia ha negado el ataque , también acusa a Ucrania de haber disparado intencionalmente contra estación de tren de Kramatorsk.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunciaron este viernes 8 de abril que están en camino hacia Kiev, para mostrar su apoyo a Ucrania frente a la guerra con Rusia.

“Ansiosa de estar ya en Kiev”, escribió Ursula von der Leyen en su cuenta de Twitter en un mensaje que la muestra junto a Borrell y al primer ministro de Eslovaquia, en una estación al lado de un tren pintado con los colores de la bandera de Ucrania.

Por su parte Josep Borrell publicó un mensaje que dice “Vamos a Kiev” con una imagen junto a la delegación que se desplaza a la capital ucraniana.

На шляху до Києва! Going to Kyiv. #StandWithUkraine @vonderleyen @eduardheger pic.twitter.com/Lw8UaQUZgB

El jueves Ursula von der Leyen anunció esta viaje para mostrar su “apoyo indefectible” a Ucrania.

Este viaje se produce después de que la Unión Europea (UE) aprobara el jueves una ola de sanciones contra Rusia, que incluye un embargo contra el carbón ruso y el cierre de los puertos europeos a las embarcaciones rusas.

La UE también decidió aumentar en 500 millones de euros el financiamiento para entregar armas para Ucrania , con lo que el total suma más de 1.500 millones desde el inicio de la guerra .

Los dos responsables europeos tienen previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, antes del evento el sábado en Varsovia para recaudar fondos para los refugiados del conflicto.

De acuerdo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente ruso, Vladimir Putin, va a concentrar sus ataques en las zonas de los separatistas en el Donbás, en el este de Ucrania, para intentar obtener una victoria para el 9 de mayo, el aniversario de la capitulación de Alemania en 1945.

El mandatario francés señaló que “van a concentrar sus esfuerzos en el Donbás” y dijo que en las próximas semanas esta región va a vivir situaciones “muy difíciles”.

El presidente francés recordó que su país, junto a Grecia y Turquía, intentan organizar ayuda humanitaria en el puerto ucraniano de Mariúpol, que sufre un tenaz asedio, pero que se encuentran con “muchas dificultades” debido a una “negativa absoluta de los rusos”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó de acto de “maldad sin límites” de parte de Rusia el ataque con cohetes contra la estación de tren de Kramatorsk, en el este del país, donde hubo al menos 35 muertos este viernes.

“Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás”

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania en Telegram