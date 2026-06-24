Alex Bisogno cambia su nombre para que ya no lo vinculen con uno de los momentos más dolores de su vida, la muerte de Daniel Bisogno.

A un año de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano ya no quiere seguir hablando de él, pues es un tema que necesita soltar definitivamente.

Es por eso que el conductor tomó la decisión de cambiar su nombre artístico a Alex B.

Alex Bisogno cambia su nombre artístico tras la muerte de Daniel Bisogno

La muerte de Daniel Bisogno provocó una ‘guerra de declaraciones’ entre Alex Bisogno, Christina Riva Palacio y Pati Chapoy.

Es por eso que Alex Bisogno quiere cerrar este ciclo y ya no hablar de Daniel Bisogno, por lo que también cambió su nombre artístico.

“Ya no quiero seguir hablando de mi hermano Daniel, ese es un tema yo necesito soltar, porque además me afecta emocionalmente y todo” Alex Bisogno

¡Alex B ya NO quiere hablar de Daniel Bisogno y las polémicas tras su muerte! El conductor darse a conocer por su trabajo #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/LfHizms7wN — De Primera Mano (@deprimeramano) June 23, 2026

Alex Bisogno quiere que lo vuelvan a conocer por su trabajo y no por los escándalos alrededor de la muerte de Daniel Bisogno.

El conductor aclara que Daniel Bisogno siempre será parte de su vida, pero no quiere que su hermano o su apellido sean su carta de presentación.

Por otro lado, Alex Bisogno menciona que quiere seguir con su carrera como conductor y está abierto a cualquier oferta de trabajo que lo ayude a seguir con creciendo profesionalmente.

Daniel Bisogno (Agencia México)

Alex Bisogno revela la causa de muerte de Daniel Bisogno

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Alex Bisogno reveló la causa de muerte de Daniel Bisogno, cirrosis hepática no alcohólica.

Esta enfermedad es la etapa avanzada del hígado graso y ocurre cuando el hígado genera cicatrices debido a la acumulación de grasa.

Daniel Bisogno fue hospitalizado 11 veces y trató de evitar el trasplante de hígado hasta que fue imposible y tuvo que recurrir a este tratamiento.

Tras una larga lucha contra esta enfermedad, Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025 a los 51 años de edad.