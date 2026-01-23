A través de un video, Alex Bisogno vuelve a arremeter en contra de Pati Chapoy y le pide que le pare si no quiere que revele información que no le conviene.

“¡Señora, ya basta! La gente no es tonta y se da cuenta perfectamente de sus intenciones (…) Ya párele porque si no el que va a hablar soy yo y tengo cosas que decir” Alex Bisogno

Tras acusaciones de haber saqueado la casa de Daniel Bisogno, Alex Bisogno le exigió a Pati Chapoy que no vuelva a meterse con su familia.

Alex Bisogno asegura que Pati Chapoy solo busca el conflicto por rating

A casi un mes del primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, Alex Bisogno vuelve arremeter en contra de Pati Chapoy.

“Esta vez no va a ser igual. Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia” Alex Bisogno

Alex Bisogno negó las acusaciones en su contra y señaló a Pati Chapoy por querer “hundirlo” con falsos señalamientos.

“Esta calumnia con la cual ha querido hundirme ya fue desmentida con pruebas, incluso de la Fiscalía” Alex Bisogno

En ese sentido, señaló que ya mostró las pruebas de que él no estuvo involucrado en el robo a la casa de Daniel Bisogno y no va a permitir que se le siga acusando con falsas afirmaciones.

“Meses atrás quiso hundirme, desprestigiarme con una lista de mentiras, las cuales he demostrado con pruebas que solo son eso, mentiras. Lo hizo con todo el dolo, a semanas de la muerte de Daniel y sin importarle la tragedia que estábamos viviendo” Alex Bisogno

Alex Bisogno destacó que las acusaciones de Pati Chapoy son un intento desesperado por recuperar el rating de un programa, que cree va en picada desde la muerte de Daniel Bisogno.

“¿Está buscando conflicto para mantener a flote su programa que claramente se fue en picada con la muerte de mi hermano Daniel?” Alex Bisogno

En su discurso, Alex Bisogno puntualizó que Pati Chapoy ha perdido la objetividad, y ahora se maneja con información manipulada sólo porque no le caen bien ciertas personas, como es su caso.

“La malévola es usted, que señala, que calumnia, que difama y busca acabar con la carrera de quien no es de su agrado o de quien no se les tienda a sus pies” Alex Bisogno

Condenó que Pati Chapoy lo acusó sin fundamento, sin darle el beneficio de la duda y sin escuchar su versión.

Pati Chapoy, conductora. (@VentaneandoOficial)

Alex Bisogno acusa a Pati Chapoy de irse en su contra por Daniel Bisogno

En su video, Alex Bisogno tachó a Pati Chapoy de ser una persona malévola y arremeter en su contra.

“Malévolo es incluirse en una discusión familiar en la que claramente no tiene conocimiento y en la que usted no tiene nada que ver (...) Atacarme con saña, con rabia, aun cuando yo no le hice nada y siempre me dirigí hacia usted con respeto, eso es ser malévolo” Alex Bisogno

Alex Bisogno cree que Pati Chapoy está en su contra porque cree que compartió información con otros medios sobre la salud de Daniel Bisogno, cuando consideraba que era nota que le correspondía a Ventaneando.

“Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano, información que usted creía era de Ventaneando y por lo cual me acusó infundadamente de haber vendido notas, cosa que todos sabemos que jamás pasó” Alex Bisogno

En su intervención, Alex Bisogno señaló a Pati Chapoy por sentirse con el derecho de que el estado de salud de Daniel Bisogno le pertenecía a Ventaneando.

“Me acusó de andar en tour de medios, repartiendo en otros programas el rating que usted creía le pertenecía. Malévolo es herir a la familia de uno de sus más leales colaboradores solo porque le dijeron cosas que usted decidió creer. No necesitamos de su cariño, pero con tantos años de carrera, al menos tenga profesionalismo” Alex Bisogno

Finalmente, Alex Bisogno aseguró que Pati Chapoy le agarró un odio a su familia porque cree que no le daban toda la información.

“Sé de buena fuente que también parte de su odio hacia mí y a mi familia es porque usted creía que no le dábamos información suficiente para su programa, cosa que eso nunca sucedió” Alex Bisogno