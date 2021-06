Tras el estreno de ‘ De viaje con los Derbez 2 ’, Martha Figueroa aseguró que la pareja que se divorciaría serían Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez.

Tras el rumor de que su matrimonio estaba llegando a su fin, Alessandra Rosaldo desmintió la información y aseguró que su relación sigue estable pese a lo que se muestra en el programa.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ Alessandra Rosaldo habló sobre su supuesta separación de Eugenio Derbez.

Los rumores surgieron luego de que Martha Figueroa reveló que en la segunda temporada de ‘De viaje con los Derbez’ la pareja muestra que hay problemas y roces.

En el video, Alessandra Rosaldo destacó que siempre va haber opiniones contrarias, pero ellos ya se encuentran acostumbrados a este tipo de comentarios.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados”

Alessandra Rosaldo fue contundente y aseguró que su matrimonio con Eugenio Derbez sigue estable y no hay ningún plan de divorcio.

“Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. Seguimos juntos, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”

Sobre la primera temporada, Alessandra Rosaldo destacó que el programa no separó a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann , sino que las dificultades ya se encontraban.

Durante su entrevista la cantante confesó que si hay ciertos problemas, pero son contratiempos de todas las parejas y han aprendido a manejarlos.

“Sí me di cuenta de que no estaba yo dejando a Eugenio ser el padre que es, de que estaba yo interfiriendo entre la relación entre ellos dos. Todo bien en la relación, pero es una relación absolutamente normal, con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres, con crisis, con pruebas que superar. Somos un matrimonio absolutamente normal, pero todo bien”

Alessandra Rosaldo