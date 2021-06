A unos días de estrenarse la segunda temporada de ‘ De Viaje Con Los Derbez 2 ’, ya han surgido diferentes especulaciones sobre el futuro amoroso de los miembros de la familia.

Martha Figueroa reveló que el matrimonio entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo esta a punto de llegar a su fin, ya que su relación ya se encuentra muy tensa.

En el programa ‘Con Permiso’ Martha Figueroa reveló que tras la filmación de esta temporada también habrá un divorcio.

La periodista destacó que ahora la pareja que se divorciará es Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

“Se van a divorciar, no sé si hoy, no sé si en un año, no sé si en seis meses o dos años. Alessandra y Eugenio no van a durar”

Martha Figueroa