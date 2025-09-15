Alejandro Sanz y Candela Márquez ponen fin a especulaciones. El cantante y la actriz aún están juntos.

A su paso por CDMX, donde ofreció su primer concierto de seis en el Auditorio Nacional, Alejandro Sanz le expresó su amor a Candela Márquez de una forma poco común: le entregó la bandera de México.

El momento quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse.

Alejandro Sanz le entrega bandera de México a Candela Márquez en concierto de la CDMX

El pasado 12 de septiembre, Alejandro Sanz ofreció su primer concierto, de seis, en el Auditorio Nacional. Candela Márquez acompañó al cantante en tan importante fecha.

Para sorpresa del público, Candela Márquez no se ocultó tras bambalinas y mucho menos intentó pasar desapercibida, la novia de Alejandro Sanz disfrutó de su concierto en primera fila.

Por lo que el cantante, de 56 años, le dedico varias miradas, incluso un par de canciones (Marcianas y Mi soledad y yo).

Así como tomó una bandera de México y se la entregó a su amada, de 37 años. El momento quedó registrado en video, el cual compartió Venga La Alegría en su cuenta de Instagram:

Alejandro Sanz y Candela Márquez derrochan amor en el Auditorio Nacional

Alejandro Sanz y Candela Márquez no se despegaron a su paso por el Auditorio Nacional.

Candela Márquez acompañó a Alejandro Sanz de principio a fin. Reporteros y camarógrafos interceptaron a la pareja a su salida del también llamado Coloso de Reforma.

No obstante, la pareja no habló de su relación.

Las pocas palabras que concedió Alejandro Sanz fueron para expresar agradecimiento hacia sus fans mexicanos y asegurar que ya extrañaba estar en México.

"Muchas gracias. Estoy feliz, la verdad. Tenía muchas ganas de verlos" Alejandro Sanz

Fue sin duda el momento del cantante, quien cerró su espectáculo con un beso a la mano de su novia.

Alejandro Sanz besa la mano de su novia Candela Márquez (Venga La Alegría)

Cabe mencionar que Alejandro Sanz aún tiene cuatro conciertos programados en CDMX, todos ellos se llevaran a cabo en el Auditorio Nacional.

Las fechas son las siguientes: