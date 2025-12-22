A un año de que iniciara la relación de Alejandro Sanz de 57 años de edad, y Candela Márquez, habrían terminado definitivamente.

Luego de que festejaron el cumpleaños de Alejandro Sanz vino el adiós definitivo con Cándela Márquez de 37 años de edad, pero no porque ya no exista el amor entre ambos.

La relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez llega a su fin

Aunque transcurrió un año desde que se dio a conocer públicamente la relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez, su romance habría terminado definitivamente.

Una fuente cercana a la pareja detalló que tras celebrar el cumpleaños de Alejandro Sanz el 18 de diciembre y acudir juntos a la gala en el Consulado Italiano en Madrid, su relación llegó al final.

Aunque se desconocen los motivos por los que la pareja decidió terminar su relación, la fuente rechazó que hubiese una tercera persona en discordia.

Asimismo, se aseguró que tanto Alejandro Sanz como Candela Márquez “están locos uno por el otro”, pero la similitud en sus carácteres pasionales terminó con su relación.

Candela Márquez y Alejandro Sanz. (Agencia México)

Pese a que su relación terminó, los cercanos no dudan que vuelvan a sorprenderlos dándose otra oportunidad.

No es la primera vez que Alejandro Sanz y Candela Márquez terminan

Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron su relación, pero cercanos creen que podrían volver como ha pasado en otras ocasiones.

El adiós entre la pareja podría no ser definitivo, pues aseguran que en el año que duró su relación, Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron varias veces, pero siempre regresaban.