Yalitza Aparicio publicó en su Instagram los momentos que vivió durante el concierto de Alejandro Sanz, acompañada del “amor de su vida”.

Pues el pasado 13 de septiembre, Alejandro Sanz de 56 años de edad, se presentó en el Auditorio Nacional de la CDMX, en donde Yalitza Aparicio de 31 años de edad estuvo presente.

Yalitza Aparicio presume su concierto de Alejandro Sanzo “junto al amor de su vida”

En sus redes sociales, Yalitza Aparicio, actriz oaxaqueña que saltó a la fama con su papel en “Roma”, compartió su asistencia al concierto de Alejandro Sanz, pero no lo hizo sola sino que fue con “el amor de su vida”.

Y es que justo en la descripción, Yalitza Aparicio reveló que asistió al concierto de Alejandro Sanz “junto al amor de su vida”, quien no es otro sino su mamá, Margarita Martínez.

“Ir a un concierto de Alejandro Sanz con el amor de tu vida, recomiendo no saltártelo, y ese amor es mi mamá quién viajó 12 horas con tal de escucharlo.” Yalitza Aparicio

Como reveló Yalitza Aparicio, su mamá tuvo que viajar 12 horas hasta la Ciudad de México para poder ver a Alejandro Sanz, quien dio su primer concierto en el Auditorio Nacional.

Yalitza Aparicio comparte la experiencia del ir al concierto de Alejandro Sanz con su mam

A través de sus historias y publicaciones en Instagram, Yalitza Aparicio dio a conocer cómo la pasó en el concierto de Alejandro Sanz, al cual acudió junto a su mamá a quien llamó “el amor de su vida”.

Entre video y fotos, se pudo ver a la actriz y a su mamá cantando a todo pulmón los éxitos de Alejandro Sanz.

De igual manera, el propio Alejandro Sanz reveló que Yalitza Aparicio le mandó unas flores para celebrar su llegada a México y los conciertos que ofrecerá en el país.