Candela Márquez -de 37 años de edad- recordó su 2025 con 20 fotos en Instagram junto a sus grandes amistades, pero sin Alejandro Sanz.

A finales de diciembre se confirmó la ruptura de Candela Márquez y Alejandro Sanz-de 57 años de edad- tras más de un año de relación.

Candela Márquez recuerda sus mejores momentos del 2025, pero sin Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y Candela Márquez no han revelado el motivo de su separación, pero se rumora que se estuvieron enviando indirectas en redes sociales.

Candela Márquez recordó los mejores momentos del 2025 junto a su familia y amigos, pero omitió a Alejandro Sanz.

Candela Márquez recuerda su 2025 sin Alejandro Sanz (Instagram/candelamarquezh)

“No me di cuenta la cantidad de momentos tan maravilloso que he tenido este año. Instagram solo me deja poner 20 fotos, pero eran 500 más”, escribió la actriz en Instagram.

En las fotos, Candela Márquez aparece con compañeros de trabajo y amigos como Luis Felipe Tovar -de 66 años de edad- y Yalitza Aparicio, de 32 años de edad.

Pero la actriz omitió por completo a Alejandro Sanz, a quien solía presumir en redes sociales.

“Gracias Diosito por regalarme esos besos al corazón durante 365 días del año", finalizó Candela Márquez su mensaje, agradeciendo por los momentos que vivió en 2025.

Hasta el momento, desconoce el motivo que llevó a Candela Márquez y Alejandro Sanz a terminar su relación.

Fans de Alejandro Sanz reaccionan a su ruptura con Candela Márquez

Como era de esperarse, los fans de Alejandro Sanz esperaban ver al cantante en la publicación de Candela Márquez, pero no fue así.

Esto generó diversos comentarios en redes sociales: “¿Ninguna con Sanz? “ y ”Que tan mal la ha pasado con Alejandro que no vale ni una foto de recuerdo" fueron algunos de los cometarios.

Por lo pronto, Alejandro Sanz ya no ha publicado “indirectas” para Candela Márquez y la actriz sigue disfrutando de sus vacaciones.