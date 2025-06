Alana Flores -de 24 años de edad- entrenó con Franco Escamilla para un video de YouTube y lo terminó golpeando antes del Supernova Orígenes.

El 17 de agosto será el Supernova Orígenes y sus peladores ya están entrenando, por lo que Alana Flores y Franco Escamilla se reunieron.

Alana Flores golpea a Franco Escamilla antes del Supernova Orígenes

Franco Escamilla -de 44 años de edad- y Alana Flores se reunieron en Monterrey para entrenar juntos para el Supernova Orígenes.

Alana Flores peleará contra Gala Montes -de 24 años de edad- y Franco Escamilla va a pelear contra el Escorpión Dorado, de 44 años de edad.

La streamer compartió un video junto a Franco Escamilla donde el comediante confesó que no estaba siguiendo la dieta y tampoco entrenando en forma .

Franco Escamilla y Alana Flores comenzaron a entrenar y después se enfrentaron en una pequeña pelea.

Ambos se colocaron los guantes y lanzaron golpes defensivos de práctica.

Para cerrar el entrenamiento, ambos se colocaron caretas y se enfrentaron en el ring.

“Agradezco mucho a Alana la oportunidad porque me preocupaba cómo iba a entrenar contra el Escorpión, pues ya sé como, peleando con mujeres” Franco Escamilla

Alana Flores y Franco Escamilla mostraron sus mejores golpes: “La neta sí pega, cuidado Gala”, dijo el comediante.

Alana Flores y Franco Escamilla no le temen a sus contrincantes del Supernova Orígenes

Falta un mes y dos semanas para la pelea de Franco Escamilla y Alana Flores en el Supernova Orígenes.

Franco Escamilla reveló que la pelea con el Escorpión Dorado será de peso completo y cada enfrentamiento durará 2 minutos.

Alana Flores contó que ella pesa 10 kilos menos que Gala Montes y la actriz mide 19 centímetros más que ella.

A pesar de la diferencia en peso y altura, Alana Flores confía en su entrenamiento para ganarle a Gala Montes, además de que ella ya ha peleado.

El comediante menciona que su intención no es lastimar al Escorpión Dorado, por lo que no piensa noquearlo: “Para que no quede más idiota”.

Alana Flores se siente confiada y asegura que sí le puede ganar a Gala Montes: “La neta sí”, dijo con seguridad.