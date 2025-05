Además del amor, a Mauricio Ochmann y a Lorena González los une la fundación Vivir con Arte.

Entusiasmados por brindar apoyo a través de la cultura, Mauricio Ochmann y Lorena González inauguraron Vivir con Arte, fundación que abrió sus puertas esta semana.

Mauricio Ochmann y Lorena González tienen algo en común, son personas altruistas, por lo que se asociaron para crear la fundación Vivir con Arte.

Vivir con Arte es el resultado de una inquietud personal e individual, explicó a diversos medios de comunicación como Sale el Sol, Mauricio Ochmann, de 47 años de edad.

Por lo que al ver que a su novia Lorena González, de 33 años de edad, le apasiona el trabajo humanitario, se sentaron a platicar y así fue cómo inició el proyecto.

Vivir con Arte va dirigida a niñas, niños y adolescentes. El objetivo es que todos ellos encuentren la sanación usando el arte como su principal herramienta.

Al igual que lo hizo el actor quien tuvo una infancia dura y violenta por lo que en el teatro encontró una motivación para vivir mejor.

“El arte me salvó de una infancia complicada, de búsqueda, de no pertenencia, de cierta violencia a la que tuve que sobrevivir. A los 5 ó 6 años conozco el teatro por primera vez, me doy cuenta que es un lugar seguro para mí, el estar representando personajes se volvió en algo terapéutico que me ayudó atravesar mi realidad en ese momento, esa infancia, esa adolescencia”

Mauricio Ochmann