Aida Cuevas -de 62 años de edad- revela que le ganó la demanda por daño moral a su hermano y le tendrá que pagar 26 millones de pesos.

Carlos Cuevas demandó a su hermana por daño moral, pues aseguraba que la cantante había “manchado” su reputación tras revelar que la había golpeado.

Aida Cuevas ganó la demanda a Carlos Cuevas y le pagará una millonaria cantidad

Carlos Cuevas demandó a Aida Cuevas por daño moral en 2023, luego de que la cantante revelara en una entrevista que su hermano la había violentado.

Tras dos años del proceso, un juez determinó que la demanda de Carlos Cuevas era improcedente y al final, le deberá pagar 26 millones de pesos a Aida Cuevas.

EXCLUSIVA ¡#AidaCuevas ASEGURA que #CarlosCuevas G0LP3Ó a su padre! En entrevista por @ADDISPERIODISTA

, la cantante rompió el silencio sobre la demanda contra su hermano#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/YHXR6t4cBX — De Primera Mano (@deprimeramano) November 7, 2025

Este era el momento que pedía Carlos Cuevas por el supuesto daño moral, al honor y a los sentimientos.

En entrevista con De Primera Mano, Aida Cuevas confirma que ganó la demanda y su hermano le debe pagar una millonaria cantidad.

“Ya gané. Ya no apeló, por ahí tiene que pagar una cantidad que era la que él me pedía, ahora él tiene que pagar. Nunca se pidió dinero, nunca se pidió ni si quiera una disculpa pública” Aida Cuevas

Aida Cuevas aclara que ella no pedía dinero y tampoco una disculpa a Carlos Cuevas, quien se encargó de desprestigiarla en varios medios.

“Aquí está el resultado. Ya gané y espero que esto termine por favor, ya no quiero” Aida Cuevas

Aida Cuevas (Instagram/@aidacuevasoficial)

Aida Cuevas acusa a su hermano de golpear a su papá y de intento de feminicidio

Carlos Cuevas trató de demandar a Aida Cuevas en cuatro ocasiones y tras perder varias instancias, perdió por completo el proceso contra su hermana.

“Ahora va tener que pagar los 26 millones que él quería que yo le pagara. Yo aquí no soy la mala señora, yo no he pedido ni un quinto” Aida Cuevas

Aida Cuevas confirmó que ella denunció a Carlos Cuevas por intento de feminicidio agravado, luego de que su hermano la golpeara.

“Me quedé 15 años callada, pero es lo mejor, me ha demandado cuatro veces y no va parar. En alguna entrevista él dijo que hasta que no me viera hincada pidiéndole perdón o en la cárcel, no me iba a dejar atrás” Aida Cuevas

Además, la cantante narra que su mamá le confesó que Carlos Cuevas golpeó a su mamá.

“Yo no sé si mi mamá presentía que ya se iba y me dijo: ‘te quiero confiar algo, porque yo no me puedo ir con eso.Te quiero decir que tu hermano golpeó a tu papá’” Aida Cuevas

Aida Cueva reveló que su hermano golpeó a su papá cuando tenía 78 años, hace varios años.

La cantante le prometió a su mamá que seguiría su hermandad con Carlos Cuevas, pero las agresiones fueron escalando y decidió alejarse de él.