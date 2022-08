Juan Gabriel fue uno de los cantantes más importantes de la escena en México y su vida amorosa siempre fue un misterio, pero se sabe que le pidió matrimonio a Aida Cuevas y así le contestó la cantante.

Hace algunos años Aida Cuevas, de 58 años, reveló que Juan Gabriel le había propuesto matrimonio tres veces, pero mucho dudaron de su historia, pues la preferencias sexuales del cantante era otras.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Alberto Aguilera Jr. contó que sí era cierto que su padre le había hecho la propuesta a Aida Cuevas, pero había sido en broma.

Ahora, la cantante dio su versión de los hechos durante una entrevista en Ciudad Juárez, donde se rindió un homenaje al cantante por su sexto aniversario luctuoso.

Aida Cuevas (@AidaCuevas)

“Yo no tengo por qué adornarme con nada, para mí fue un honor, un privilegio que en tres ocasiones me pidiera matrimonio, pero aparte, yo se lo comenté a él, un año antes de que se muriera y le dije: ‘compadre dije esto porque lo estaba a usted difamando y quise enseñar que lo que se dice de usted no es verdad y me dijo, mi vida, las cosas caen por su propio peso” Aida Cuevas

Con esto se confirma que Juan Gabriel sí le pidió matrimonio a Aida Cuevas, pero ella nunca aceptó y tuvo una amistad de casi 34 años con el ‘Divo de Juárez’.

Gustavo Adolfo Infante asegura que él estuvo presente la ocasión que Aida Cuevas contó a Juan Gabriel que había revelado sus proposiciones.

Menciona que Aida Cuevas le dijo a Juan Gabriel que había contado la curiosa historia, porque había personas que decían que el ‘Divo de Juárez’ era gay y el cantante le contestó que ella podía contar lo que quisiera.

¿Cómo surgió la historia de la propuesta de matrimonio de Aida Cuevas a Juan Gabriel?

En más de una ocasión la cantante Aida Cuevas ha dicho que Juan Gabriel le hizo tres propuestas de matrimonio, pero nadie había sido testigo.

“Me pidió matrimonio en tres ocasiones. A nadie le consta que Juan Gabriel me pidió matrimonio, porque me lo pidió a mí, solos y me pidió tres veces. Tuve ese gran honor” contó la cantante a ‘Ventaneando’.

Además, durante un homenaje para Juan Gabriel en el programa ‘Hoy’, Aida Cuevas volvió asegurar esta historia.

Narra que ella estaba viviendo una difícil situación con su marido, por lo que Juan Gabriel le pidió que se casara con él y también se haría cargo de su hijo.

“Viendo las circunstancias que yo estaba viviendo en mi matrimonio, me pidió que me casara con él, que él se hacía cargo de mis hijos, siempre un hombre muy protector. Siento que me veía más como hija, pero le dije que no en tres ocasiones” Aida Cuevas

Juan Gabriel y Aida Cuevas fueron amigos por 34 años juntos, le compuso 10 canciones y la cantante lo sigue recordando con cariño.