¿Ventaneando le negó el derecho de réplica a Carlos Cuevas? En vivo le recuerdan que violentó a Pati Chapoy -de 75 años de edad- en el pasado.

En medio de su disputa legal contra su hermana Aída, Carlos Cuevas -de 61 años de edad- explotó contra Pati Chapoy y ahora en Ventaneando se niegan a darle derecho de réplica.

Durante la emisión de Ventaneando se presentó una nota donde Aida Cuevas reafirmó que le había ganado la demanda a su hermano Carlos Cuevas, donde él le exigía 25 millones de pesos.

En ese momento, Rosario Murrieta sorprendió a los televidentes de Ventaneando al revelar que le habían negado el derecho de réplica a Carlos Cuevas.

De acuerdo con Rosario Murrieta, en Ventaneando no le darían derecho de réplica a Carlos Cuebas por violentar a Pati Chapoy en el pasado.

Rosario Murrieta cuestionó si se le daría un derecho de réplica a una persona que violentó a la titular de Ventaneando.

En su intervención, Rosario Murrieta recordó que Carlos Cuevas había señalado que Pati Chapoy se debería de retirar porque ya es “vieja”.

Rosario Murrieta destacó que no solo es violencia de género, sino que además es una agresión en contra de un adulto mayor.

Tras presentar el derecho de réplica de Arturo Carmona, Rosario Murrieta destacó que en Ventaneando solo les dan voz a las buenas personas y a las que son inteligentes.

En el marco del homenaje a Marco Antonio Muñiz en el Auditorio Nacional, Caros Cuevas fue cuestionado sobre su posible encuentro con Pati Chapoy.

A lo que Carlos Cuevas destacó que Pati Chapoy le ha hecho mucho daño a él y su familia.

“No la topo. Si me la encuentro, es lo mismo. Que me evite ella, que es quien me tiene que dar la cara por todo lo malo que hizo. Yo no tengo que evitar a nadie porque no he hecho nada malo (...) Hizo mucho daño no nada más a mí, sino también a mi familia, a mis hijos y a mi esposa”

Carlos Cuevas