Pese a que Crista Montes ha sido severamente criticada por considerar dar una entrevista a Adrián Marcelo, a la mamá de Gala Montes esto le tiene sin cuidado.

La mamá de Gala Montes, Crista Montes, sí está considerando aceptar la oferta de Adrián Marcelo.

Como te informamos en SDPnoticias, Adrián Marcelo -de 34 años de edad- le ofreció 350 mil pesos a Crista Montes por una plática que lo hará facturar mucho más.

Adrián Marcelo no ve alto el precio que él le puso a Crista Montes -de 55 años de edad- mamá de Gala Montes. Todo lo contrario.

El youtuber lo mira como una inversión y aunque no fuera así, no le preocupa, pues dice tener mucho dinero.

Crista Montes reclama que no fue invitada al concierto de su hija, Gala Montes: “Se nota el maltrato que se le dio”

“Ella es la que tiene algo que a mí me interesa, a los demás no, y bueno, es mucho dinero para la gente, pero acuérdate que yo tengo mucho dinero, entonces para mí no es tanto”

Adrián Marcelo