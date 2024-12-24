Adela Micha acudió a la Fiscalía de la CDMX a poner una denuncia durante el último fin de semana de diciembre de 2024.

Sin embargo, se desconoce si la denuncia de Adela Micha fue contra Maca Carriedo -de 38 años de edad- u otra ex colaboradora.

Y es que el presunto desfalco a su empresa, además de la periodista, habría estado involucrada una colaboradora identificada como Suzanne Faugier -edad desconocida-.

Por su parte, Adela Micha -de 61 años de edad- se limitó a confirmar su denuncia ante la Fiscalía de la CDMX.

Maca Carriedo y Adela Micha (@maca_online / Instagram )

¿Contra Maca Carriedo o Suzanne Faugier? Adela Micha sí acudió a poner un denuncia a Fiscalía de la CDMX

Luego de que Adela Micha revelara haber sufrido un presunto desfalco a su empresa de más de 3 millones de pesos, fue vista en la Fiscalía de la CDMX.

Por lo que de inmediato se supuso que Adela Micha pondría una denuncia, pero no saben si fue en contra de Maca Carriedo.

Y es que el desfalco de ‘La Saga’ habría ocurrido a manos de sus ex colaboradoras Maca Carriedo y Suzanne Faugier.

La noticia la dio a conocer Alejandro Zúñiga -edad desconocida- a través de su programa de en YouTube ‘Alexito Chismes’.

Y de acuerdo con el periodista, tras ponerse en contacto con Adela Micha, la periodista confirmó haber interpuesto una denuncia en la Fiscalía de la CDMX.

Sin embargo, Adela Micha no dio más detalles sobre a quién estaría dirigida su denuncia, ya que no pretendía que la información se filtrara.

¿Qué pasó entre Adela Micha y Maca Carriedo?

Fue durante una entrevista con Javier Ceriani -de 53 años de edad- que Adela Micha aclaró los motivos detrás de la ruptura con Maca Carriedo.

Y de acuerdo con Adela Micha, Maca Carriedo y otras ‘cuatro o cinco personitas’ se fueron de ‘La Saga’ por “un abuso de confianza”.

Sin embargo, la relación entre Maca Carriedo y el desfalco que sufrió su empresa, Adela Micha no lo negó ni confirmó.