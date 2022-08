¿Carlos Slim le regaló un departamento a Adela Micha? La periodista aclara el rumor que involucra a su ex novio y confiesa de dónde surgió esta versión que ha generado gran controversia.

Adela Micha de 59 años de edad estuvo invitada en el programa ‘La Cotorrisa’ con los conductores José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez.

Durante su conversación Adela Micha recordó el problema que tuvo con Martha Figueroa de 70 años de edad por decir que Carlos Slim le había regalado un departamento en la CDMX.

A lo largo de su trayectoria Adela Micha ha protagonizado varias polémicas, incluida una que involucra a su expareja y a Carlos Slim.

Durante su conversación José Luis Slobotzky le cuestionó a Adela Micha sobre su pelea con Martha Figueroa que surgió hace como seis años.

Adela Micha confesó que si fue de verdad su pelea y que ella le reclamó porque estaban trabajando juntas para la misma empresa.

De acuerdo con Adela Micha fue una de sus trabajadoras quien le reveló que en su columna Martha Figueroa había escrito sobre ella.

“Decía uno de que mi ex no sé qué, yo andaba con un español, cuando troné ella se hizo muy amiga porque se veían en los antros a chupar”

Adela Micha recordó que Martha Figueroa escribió que Carlos Slim -quien era un gran amigo- le regaló un departamento en el centro de la CDMX.

“Ella había escrito que Carlos Slim me había regalado un departamento en Donceles. Carlos Slim era muy buen amigo mío yo lo sigo considerando un gran amigo, aunque no lo veo hace mucho”

Entre bromas Adela Micha dejo claro que Carlos Slim no regala nada, ni siquiera algo pequeño de sus empresas menos un departamento.

“Carlos Slim no regala ni un pompón de Sanborns”

Adela Micha recordó que hizo una fiesta porque Carlos Slim quería conocer a Carlos Monsiváis y ella fue el conecte entre ambos.

“Si me molesté muchísimo porque yo acababa de tronar con este exnovio y troné justamente por una cena que hice en este departamento en Donceles con Carlos Slim y Carlos Monsiváis”

En su entrevista Adela Micha confesó que se equivocó al invitar a su exnovio quien se pasó de copas y ella decidió terminar con él.

Adela Micha señaló que su ex y Martha Figueroa se hicieron muy buenos amigos y sabía que de ahí había surgido el rumor, pero Carlos Slim no le regaló nada y solo le metió la idea de comprarlo.

“Casualmente se hicieron muy amigos estos dos, yo dije de donde vino la información, de este cabrón. A mi nunca me regaló nada, de hecho, me dijo ‘compra un departamento aquí’, le dije me vas a hacer buen precio y la respuesta fue ‘están baratos’”

