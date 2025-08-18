Se viene el reencuentro de Otro Rollo y con ello se ha revivido el distanciamiento de Adal Ramones de 63 años de edad con Yordi Rosado del que siempre quedaron dudas.

Pero ¿qué fue lo que pasó? Adal Ramones confirmó que no fueron rumores pues sí se alejó de Yordi Rosado de 53 años de edad, pero el motivo no será revelado aunque sí se saben algunos detalles.

Adal Ramones sí estuvo alejado de Yordi Rosado por motivos personales que prefiere no exponer

El regreso de Otro Rollo con Adal Ramones, Yordi Rosado y más elenco del amado programa, recordó que hubo distanciamientos, pero uno muy marcado que no podía creerse.

En entrevista con Sale el Sol, Adal Ramones confirmó que sí estuvo alejado de Yordi Rosado, pero no quiso ahondar en el tema asegurando que eso solo generaría más chisme.

Yordi Rosado, conductor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Y es que para Adal Ramones el dar una versión de lo que llevó a su alejamiento con Yordi Rosado, solo generaría que su colega tuviera que dar su versión de la historia.

Por ello, Adal Ramones prefirió no ahondar en qué lo alejó de Yordi Rosado, pues así que ahorraría que este chisme creciera más.

Pese a ello, el conductor aseguró que ahora está muy bien con Yordi Rosado y que siguen tan colegas como siempre.

“Lo de Yordi [Rosado], mi compadrito y yo. Yordi es más de hablar y de abrir y contar su vida, yo no, entonces yo me reservo eso. Porque al final serían dos historias, y él cuenta una y no, no, no. Ahorita somos muy amigos”. Adal Ramones, conductor.

Incluso, señaló que lo que tuvo con Yordi Rosado no fue una pelea, sino un simple distanciamiento.

¿Por qué Adal Ramones se distanció de Yordi Rosado? El drama ya se contó

Adal Ramones confirmó que se distanció de Yordi Rosado luego de que terminó Otro Rollo, pero a pesar de que no ventiló que pasó sí se saben detalles.

El propio conductor de Otro Rollo contó que su distanciamiento surgió luego de que cada uno se divorció de sus respectivas esposas, “ahí fue el rollo, pero la verdad fue muy leve”.

Según lo que contó Adal Ramones en el canal de YouTube de Yordi Rosado, el problema fue la labor cada uno hizo cuando se divorciaron.

Adal Ramones (@adalramones)

Y es que Yordi Rosado explicó que él estuvo “muy sentido y muy enojado” porque sintió que Adal Ramones no le permitió estar en su proceso. Mientras que el cómico considera que quedó como un “tonto” por apoyar a su amigo y al final terminó regresando con su esposa.

“Adal: Nos distanciamientos porque yo como amigo te apoyé más a ti en tu momento de separación, en lugar de apoyar a los dos. Yordi: Cuando tú te separas y estas solo, yo quiero apoyarte tanto como tú a mí y te sentí lejano como un rechazo”. Conversación entre Adal Ramones y Yordi Rosado.

Recordemos que Adal Ramones y Yordi Rosado eran tan cercanos que sus propias parejas también lo eran, de modo que así como eran amigos ellos, también lo era cada uno con la esposa del otro.