Adal Ramones no mintió. Otro Rollo, el programa de comedia que combina el humor con segmentos musicales y entrevistas con reconocidas celebridades, regresará este 2025.

No obstante, el formato de Otro Rollo será diferente, mucho mejor, regresará como un show en vivo.

Otro Rollo vuelve con sus integrantes originales

Según se dio a conocer en el programa de YouTube de Martha Figueroa, de 59 años de edad, Otro Rollo regresará con sus integrantes originales.

Otro Rollo contará con la participación de:

Adal Ramones, de 63 años de edad Yordi Rosado, de 53 años de edad Roxana Castellanos, de 52 años de edad Gabriela Platas, de 51 años de edad Eduardo España, de 53 años de edad

Al respecto, la periodista de espectáculos dejó entrever que no volverá el elenco completo, lo que generará conflictos.

“Se enojaron los que no fueron llamados” Martha Figueroa

Se desconoce si Mauricio Castillo de 62 años de edad, y Manola Díez también forman parte del proyecto. Así como Rudy Sánchez, famoso baterista del show de televisión.

Detalles del regreso de Otro Rollo se darán a conocer en conferencia de prensa

Será durante el mes de agosto de 2025 cuando se conozcan todos los detalles del show en vivo de Otro Rollo.

El periodista Hugo Maldonado informó que involucrados en el regreso de Otro Rollo ofrecerán una rueda de prensa el 12 de agosto .

Adal Ramones confirma regreso de Otro Rollo

Adal Ramones fue el primero en dar a conocer el regreso de Otro Rollo, programa que tuvo su primera emisión en 1995 y que concluyó 12 años después.

Adal Ramones (@adalramones / Instagram )

En mayo de 2025, Adal Ramones reveló frente a micrófonos del programa Hoy haber hablado con empresarios latinos que lo ayudarían a traer de regreso a Otro Rollo.

Para que esto sucediera debía hablar con Yordi Rosado y Lalo Suárez debido a que, al igual que él, son los creadores de concepto.

Además, el trío tendrían que ver quiénes podrían poner en pausa sus proyectos para sumarse al tan esperado regreso.

Show que será en vivo y que conservará su esencia, es decir, tendrá monólogo, invitados, segmentos musicales y sketches.

El plan original es que Otro Rollo arranque una gira de más de un año y medio dependiendo la aceptación.